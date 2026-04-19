Що може замінити Visa та Mastercard у країнах Євросоюзу?

Керівник мережі Філіп Лолані заявив, що CB почала відновлювати позиції після багаторічного спаду, який зменшив її частку платежів у Франції з понад 90% п’ять років тому до 75%, про що пише FT у неділю, 19 квітня.

Читайте також Ощадбанк подав судовий позов проти Росії на понад 1 мільярд доларів

Лолані зазначив, що CB, яка працює за системою "кобейджингу" (що дозволяє французьким банківським карткам працювати одночасно в міжнародних і локальних мережах), має близько 30 кандидатів на приєднання до своєї мережі.

CB знову стала дуже привабливою,

– сказав Лолані, додавши, що вторгнення Росії в Україну висвітлило проблеми "стратегічної залежності" та необхідність суверенітету в платіжних системах.

Він додав, що чинна напруженість із США за Дональда Трампа підкреслила ідею, що деякі сервіси можуть бути:

відключені;

обмежені умовами.

Цікаво! CB була створена у 1980-х роках за підтримки найбільших банків Франції для спільного зниження витрат і працює як неприбуткова асоціація. Але вона втратила частку ринку, оскільки американські конкуренти пропонували ексклюзивні угоди.

Як зазначено у тексті, у ЄС немає загальноєвропейської карткової системи, яка могла б стати альтернативою Visa чи Mastercard. Хоча зараз розвивається європейський конкурент Apple Pay під назвою Wero.

Президент Макрон, який зробив Францію одним із головних прихильників відокремлення Європи від США в питаннях від оборонних систем до технологій, закликав "усіх фінансових гравців на національному та європейському платіжному ринку" перейти на подвійну модель — поєднання Visa і Mastercard з національною альтернативою.

Зауважте! Зокрема сертифікати безпеки для карток Visa та Mastercard, у яких закінчився термін придатності, припинили діяти у Росії – ще у 2025 році. Зокрема ці платіжні системи покинули російський ринок у 2022 році, про що писали у російських медіа.

Як давно ЄС хоче відмовитися від Visa та Mastercard?