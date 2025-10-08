Чому в Росії не буде Visa та Mastercard?

1 січня 2025 року в Росії перестали діяти сертифікати безпеки міжнародних платіжних систем Visa та Mastercard в чіпах карток у яких закінчився термін дії, повідомляє 24 Канал з посиланням на російське видання Medusa.

Зверніть увагу! Visa та Mastercard не планують зараз повертатись в Росію.

Річ у тім, що після виходу Visa та Mastercard з платіжного ринку, російські банки зробили картки з цими платіжними системами безстроковими. Така ситуація виникла через вплив санкцій, а саме – дефіцит пластика. Проте тепер з цими картами можуть виникнути проблеми.

Гендиректор НСПК Дмитро Дубинін каже, що зараз тривають переговори з банками відносно розв'язання цієї ситуації. Коли вдасться досягти консенсусу, готове рішення запропонують Банку Росії.

Дмитро Дубинін Генеральний директор Національної системи платіжних карток Це саме прострочені картки. Це не про обмеження терміну дії карток, а про повернення до моделі, коли картки були строковими. Причини прості та зрозумілі: пластик приходить в непридатність. Якщо ми говоримо про картки міжнародних платіжних систем, то з 1 січня поточного року сертифікати безпеки у всіх абсолютно чіпах вже припинили діяти.

Своєю чергою, директор департаменту національної платіжної системи Центробанку Алла Бакіна повідомила, що зараз у тому, аби ці картки були безстроковими, вже нема потреби. За її словами, такий пластик поступово замінюють і його кількість зменшується.

Що відбувається у російській економіці зараз?