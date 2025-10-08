Чому в Росії не буде Visa та Mastercard?
1 січня 2025 року в Росії перестали діяти сертифікати безпеки міжнародних платіжних систем Visa та Mastercard в чіпах карток у яких закінчився термін дії, повідомляє 24 Канал з посиланням на російське видання Medusa.
Зверніть увагу! Visa та Mastercard не планують зараз повертатись в Росію.
Річ у тім, що після виходу Visa та Mastercard з платіжного ринку, російські банки зробили картки з цими платіжними системами безстроковими. Така ситуація виникла через вплив санкцій, а саме – дефіцит пластика. Проте тепер з цими картами можуть виникнути проблеми.
Гендиректор НСПК Дмитро Дубинін каже, що зараз тривають переговори з банками відносно розв'язання цієї ситуації. Коли вдасться досягти консенсусу, готове рішення запропонують Банку Росії.
Це саме прострочені картки. Це не про обмеження терміну дії карток, а про повернення до моделі, коли картки були строковими. Причини прості та зрозумілі: пластик приходить в непридатність. Якщо ми говоримо про картки міжнародних платіжних систем, то з 1 січня поточного року сертифікати безпеки у всіх абсолютно чіпах вже припинили діяти.
Своєю чергою, директор департаменту національної платіжної системи Центробанку Алла Бакіна повідомила, що зараз у тому, аби ці картки були безстроковими, вже нема потреби. За її словами, такий пластик поступово замінюють і його кількість зменшується.
Що відбувається у російській економіці зараз?
В Росії збільшується кількість кризових галузей. Зокрема, відчутно знизився експорт російської пшениці.
Також значну кризу відчуває одна з ключових галузей Росії, йдеться саме про вугільну, повідомляє СЗРУ. У цій сфері стає все більше збиткових підприємств.
Україна має значний вплив на економіку Росії. Адже атаки українських безпілотників на російські НПЗ регулюють рівень експорту нафти.