Почему в России не будет Visa и Mastercard?

1 января 2025 года в России перестали действовать сертификаты безопасности международных платежных систем Visa и Mastercard в чипах карт у которых истек срок действия, сообщает 24 Канал со ссылкой на российское издание Medusa.

Обратите внимание! Visa и Mastercard не планируют сейчас возвращаться в Россию.

Дело в том, что после выхода Visa и Mastercard с платежного рынка, российские банки сделали карты с этими платежными системами бессрочными. Такая ситуация возникла из-за влияния санкций, а именно – дефицита пластика. Однако теперь с этими картами могут возникнуть проблемы.

Гендиректор НСПК Дмитрий Дубинин говорит, что сейчас ведутся переговоры с банками относительно решения этой ситуации. Когда удастся достичь консенсуса, готовую идею предложат Банку России.

Дмитрий Дубинин Генеральный директор Национальной системы платежных карт Это именно просроченные карты. Это не об ограничении срока действия карт, а о возвращении к модели, когда карты были срочными. Причины просты и понятны: пластик приходит в негодность. Если мы говорим о картах международных платежных систем, то с 1 января текущего года сертификаты безопасности во всех абсолютно чипах уже прекратили действовать.

В свою очередь, директор департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина сообщила, что сейчас в том, чтобы эти карты были бессрочными, уже нет необходимости. По ее словам, такой пластик постепенно заменяют и его количество уменьшается.

Что происходит в российской экономике сейчас?