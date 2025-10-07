Що відомо про збільшення запасів нафти Китаєм?
Публічні джерела повідомляють, що китайські державні нафтові компанії, у томі числі, Sinopec та CNOOC, значно розширять свої можливості, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Зверніть увагу! На 11 китайських об'єктах протягом 2025 – 2026 років мають з'явитися сховища на ще щонайменше 169 мільйонів барелів.
Значна залежність Китаю від іноземної нафти, яка перевозиться переважно танкерами, є стратегічною вразливістю, яку Пекін прагне пом'якшити шляхом зберігання, диверсифікації джерел імпорту та підтримки внутрішнього виробництва,
– зазначає видання.
Зауважимо, що, відносно резервів Китай зберігає секретність. Це може бути пов'язано з подальшими імовірними змінами, щодо проєктів.
Пекін почав будувати перший стратегічний резервний об'єкт ще у 2006 році. Проте після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, Китай "активізувався" у цій галузі. Так сталося, зокрема, через антиросійські санкції.
Важливо! Зараз Китай є найбільшим імпортером нафти у світі. Оцінки S&P Global Commodity Insight вказують, що Пекін накопичував в середньому 530 000 барелів на день з початку року.
Що потрібно знати про нафту зараз?
Вартість нафти зростає, повідомляє Reuters. Це відбувається, у тому числі через те, що видобуток нафти у листопаді з боку ОПЕК+ збільшиться на менший показник ніж очікувалось раніше.
Україна продовжує атаки на російські НПЗ. Зокрема, в ніч на 5 жовтня було пошкоджено завод "Лукойла".
Індія продовжує купувати російську нафту. Путін готується навідати цю країну у грудні. Як кажуть експерти, російський лідер, імовірно, хоче обговорити майбутню співпрацю.