Виплати за ОВДП

Погашення ОВДП

Згідно з даними депозитарію НБУ на погашення внутрішніх державних облігацій було спрямовано:

1492 мільярди гривень,

1,5 мільярда доларів,

0,2 мільярда євро.

Читайте також Новий протокол Ethereum: що це означає для світу криптовалют

Скільки залучили на аукціонах з продажу ОВДП

Сума, котра надійшла до державного бюджету від розміщення нових боргових інструментів на внутрішньому ринку складає:

100,2 мільярда гривень,

1 мільярд доларів,

0,5 мільярда євро.

Таким чином виплати за ОВДП перевищують запозичення до бюджету на 54 мільярди доларів.

Останній аукціон продажу ОВДП / Інфографіка з фейсбуку Мінфіна

Найбільший портфель ОВДП

Найбільший за обсягом портфель відповідних цінних паперів утримують банки – первинні дилери, станом на 26 вересня. На другому місці – портфель військових облігацій, сконцентрований громадянами та бізнесом України. Він становить:

️14,1 мільярда гривень (15,8% від загального обсягу придбаних військових ОВДП, номінованих у гривні);

️0,2 мільярда доларів (22,7% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у доларах);

️0,2 мільярда євро (52,6% від загального обсягу ОВДП, номінованих у євро).

У власності нерезидентів перебуває військових облігацій на 1,2 мільярда гривень та 2 мільйони доларів.

Що таке ОВДП

Облігації внутрішніх державних позик (ОВДП) – державні цінні папери, що розміщуються виключно на внутрішньому фондовому ринку і підтверджують зобов'язання України щодо відшкодування пред'явникам цих облігацій їх номінальної вартості з виплатою доходу відповідно до умов розміщення облігацій.

Державні облігації України можуть бути: