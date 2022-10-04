Виплати за ОВДП
Погашення ОВДП
Згідно з даними депозитарію НБУ на погашення внутрішніх державних облігацій було спрямовано:
- 1492 мільярди гривень,
- 1,5 мільярда доларів,
- 0,2 мільярда євро.
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Скільки залучили на аукціонах з продажу ОВДП
Сума, котра надійшла до державного бюджету від розміщення нових боргових інструментів на внутрішньому ринку складає:
- 100,2 мільярда гривень,
- 1 мільярд доларів,
- 0,5 мільярда євро.
Останній аукціон продажу ОВДП / Інфографіка з фейсбуку Мінфіна
Найбільший портфель ОВДП
Найбільший за обсягом портфель відповідних цінних паперів утримують банки – первинні дилери, станом на 26 вересня. На другому місці – портфель військових облігацій, сконцентрований громадянами та бізнесом України. Він становить:
- ️14,1 мільярда гривень (15,8% від загального обсягу придбаних військових ОВДП, номінованих у гривні);
- ️0,2 мільярда доларів (22,7% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у доларах);
- ️0,2 мільярда євро (52,6% від загального обсягу ОВДП, номінованих у євро).
У власності нерезидентів перебуває військових облігацій на 1,2 мільярда гривень та 2 мільйони доларів.
Що таке ОВДП
Облігації внутрішніх державних позик (ОВДП) – державні цінні папери, що розміщуються виключно на внутрішньому фондовому ринку і підтверджують зобов'язання України щодо відшкодування пред'явникам цих облігацій їх номінальної вартості з виплатою доходу відповідно до умов розміщення облігацій.
Державні облігації України можуть бути:
- довгострокові – понад п'ять років;
- середньострокові – від одного до п'яти років;
- короткострокові – до одного року.