Выплаты за ОВГЗ

Погашение ОВГЗ

Согласно данным депозитария НБУ на погашение внутренних государственных облигаций было направлено:

1492 миллиарда гривен,

1,5 миллиарда долларов,

0,2 миллиарда евро.

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Сколько привлекли на аукционах по продаже ОВГЗ

Сумма, поступившая в государственный бюджет от размещения новых долговых инструментов на внутреннем рынке:

100,2 миллиарда гривен,

1 миллиард долларов,

0,5 млрд евро.

Таким образом, выплаты за ОВГЗ превышают заимствования в бюджет на 54 миллиарда долларов.

Последний аукцион продажи ОВГЗ / Инфографика по фейсбуку Минфина

Крупнейший портфель ОВГЗ

Крупнейший по объему портфель соответствующих ценных бумаг удерживают банки – первичные дилеры по состоянию на 26 сентября. На втором месте – портфель военных облигаций, сконцентрированный гражданами и бизнесом Украины. Он составляет:

14,1 миллиарда гривен (15,8% от общего объема приобретенных военных ОВГЗ, номинированных в гривне);

0,2 миллиарда долларов (22,7% от общего объема военных ОВГЗ, номинированных в долларах);

0,2 миллиарда евро (52,6% от общего объема ОВГЗ, номинированных в евро).

В собственности нерезидентов находятся военные облигации на 1,2 миллиарда гривен и 2 миллиона долларов.

Что такое ОВГЗ

Облигации внутренних государственных ссуд (ОВГЗ) – государственные ценные бумаги, которые размещаются исключительно на внутреннем фондовом рынке и подтверждают обязательства Украины по возмещению предъявителям этих облигаций их номинальной стоимости с выплатой дохода в соответствии с условиями размещения облигаций.

Государственные облигации Украины могут быть: