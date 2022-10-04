Выплаты за ОВГЗ
Погашение ОВГЗ
Согласно данным депозитария НБУ на погашение внутренних государственных облигаций было направлено:
- 1492 миллиарда гривен,
- 1,5 миллиарда долларов,
- 0,2 миллиарда евро.
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Сколько привлекли на аукционах по продаже ОВГЗ
Сумма, поступившая в государственный бюджет от размещения новых долговых инструментов на внутреннем рынке:
- 100,2 миллиарда гривен,
- 1 миллиард долларов,
- 0,5 млрд евро.
Последний аукцион продажи ОВГЗ / Инфографика по фейсбуку Минфина
Крупнейший портфель ОВГЗ
Крупнейший по объему портфель соответствующих ценных бумаг удерживают банки – первичные дилеры по состоянию на 26 сентября. На втором месте – портфель военных облигаций, сконцентрированный гражданами и бизнесом Украины. Он составляет:
- 14,1 миллиарда гривен (15,8% от общего объема приобретенных военных ОВГЗ, номинированных в гривне);
- 0,2 миллиарда долларов (22,7% от общего объема военных ОВГЗ, номинированных в долларах);
- 0,2 миллиарда евро (52,6% от общего объема ОВГЗ, номинированных в евро).
В собственности нерезидентов находятся военные облигации на 1,2 миллиарда гривен и 2 миллиона долларов.
Что такое ОВГЗ
Облигации внутренних государственных ссуд (ОВГЗ) – государственные ценные бумаги, которые размещаются исключительно на внутреннем фондовом рынке и подтверждают обязательства Украины по возмещению предъявителям этих облигаций их номинальной стоимости с выплатой дохода в соответствии с условиями размещения облигаций.
Государственные облигации Украины могут быть:
- долгосрочные – более пяти лет;
- среднесрочные – от одного до пяти лет;
- краткосрочные – до одного года.