Чи будуть виплати від ООН пенсіонерам у 2026 році?

У 2026 році програму фінансової допомоги, що реалізовувалася за участі Всесвітньої продовольчої програми ООН у співпраці з Міністерством соціальної політики та Пенсійним фондом України, призупинено. А даних про її поновлення наразі немає.

Річ у тім, що ще влітку 2025 року програму було завершено через обмежені фінансові ресурси донорів. Саме липневі нарахування стали останніми в межах цього механізму підтримки.

Зверніть увагу! У разі залучення додаткового фінансування програма може бути відновлена або трансформована в інший формат допомоги.

Однак в Україні все ще продовжує діяти багаторівнева система пенсійних надбавок, яка враховує як вік отримувачів, так і їхній соціальний статус та особливі життєві обставини.

Передусім йдеться про вікові доплати: після досягнення 70 років пенсіонерам щомісяця нараховується додаткова виплата у 300 гривень; у віковій групі 75 – 79 років її розмір зростає до 456 гривень, а після 80 років вже до 570 гривень.

Які виплати можуть отримати пенсіонери натомість?

У 2026 році розмір окремих пенсійних надбавок переглядається з урахуванням оновленого прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, розповіли у Пенсійному фонді. Станом на 2026 рік цей показник становить 2 595 гривень на місяць.

Відповідно, доплата, яка розраховується як 25% прожиткового мінімуму, у 2026 році становить 648,75 гривні, або близько 649 гривень щомісяця. Саме в такому розмірі може нараховуватися підвищення до пенсії для окремих категорій:

зокрема учасників бойових дій, якщо виплата визначена у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Довідково: Що стосується пенсіонерів, які проживають на територіях обов’язкового або добровільного відселення після аварії на Чорнобильській АЕС, тут діє інший механізм. Якщо компенсаційна виплата встановлена у фіксованому розмірі, то у 2026 році вона залишається на рівні 2 361 гривні на місяць та не змінюється автоматично разом зі зростанням прожиткового мінімуму.

