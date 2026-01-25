Будут ли выплаты от ООН пенсионерам в 2026 году?
В 2026 году программу финансовой помощи, что реализовывалась при участии Всемирной продовольственной программы ООН в сотрудничестве с Министерством социальной политики и Пенсионным фондом Украины, приостановлена. А данных о ее возобновлении пока нет.
Дело в том, что еще летом 2025 года программа была завершена из-за ограниченных финансовых ресурсов доноров. Именно июльские начисления стали последними в рамках этого механизма поддержки.
Обратите внимание! В случае привлечения дополнительного финансирования программа может быть восстановлена или трансформирована в другой формат помощи.
Однако в Украине все еще продолжает действовать многоуровневая система пенсионных надбавок, которая учитывает как возраст получателей, так и их социальный статус и особые жизненные обстоятельства.
Прежде всего речь идет о возрастных доплатах: после достижения 70 лет пенсионерам ежемесячно начисляется дополнительная выплата в 300 гривен; в возрастной группе 75 – 79 лет ее размер возрастает до 456 гривен, а после 80 лет уже до 570 гривен.
Какие выплаты могут получить пенсионеры взамен?
В 2026 году размер отдельных пенсионных надбавок пересматривается с учетом обновленного прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, рассказали в Пенсионном фонде. По состоянию на 2026 год этот показатель составляет 2 595 гривен в месяц.
Соответственно, доплата, которая рассчитывается как 25% прожиточного минимума, в 2026 году составляет 648,75 гривны, или около 649 гривен ежемесячно. Именно в таком размере может начисляться повышение к пенсии для отдельных категорий:
- в частности участников боевых действий, если выплата определена в процентном соотношении к прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц.
Справочно: Что касается пенсионеров, проживающих на территориях обязательного или добровольного отселения после аварии на Чернобыльской АЭС, здесь действует другой механизм. Если компенсационная выплата установлена в фиксированном размере, то в 2026 году она остается на уровне 2 361 гривны в месяц и не меняется автоматически вместе с ростом прожиточного минимума.
Кто получал помощь от ООН?
С августа 2023 года в Украине действовала программа финансовой поддержки с участием ООН, в рамках которой регулярные выплаты получали пенсионеры и лица с инвалидностью.
Обязательным условием была сумма ежемесячного дохода меньше чем 3 250 гривен и проживание в прифронтовых регионах.
Ежемесячно программой охватывали около 390 тысяч граждан, а общий объем финансирования составил более 5 миллиардов гривен. В среднем в месяц направлялось около 219 миллионов гривен на поддержку социально уязвимых категорий населения.