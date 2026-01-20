Фінансова підтримка для учасників бойових дій: які суми передбачені з січня
- Загальний розмір пенсійних виплат для учасників бойових дій не може бути меншим ніж 210% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.
- Держава передбачає доплати, такі як щомісячна адресна допомога до пенсії, якщо вона не досягає 4958 гривень, та цільова грошова допомога на прожиття у розмірі 40 гривень.
В Україні учасники бойових дій мають чимало пільг та різних соціальних допомог і гарантій, що гарантовані державою. Однак з таких гарантій – певний мінімальний розмір пенсії.
Що відомо про грошові виплати для УБД?
Загальний розмір пенсійних виплат для УБД не може бути меншим ніж 210% прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність, зазначили у Пенсійному фонді.
Це означає, що уряд гарантує учасникам бойових дій підвищену мінімальну пенсійну виплату.
Зокрема для оформлення пенсії УБД слід надати оригінали таких документів:
- паспорта;
- реєстраційного номера облікової картки платника податків;
- трудової книжки або інших документів про стаж (документи про проходження військової служби);
- довідки про заробітну плату (грошове забезпечення) по грудень 2016 року (у разі відсутності даних про заробітну плату в Реєстрі застрахованих осіб);
- посвідчення УБД;
- довідки про безпосередню участь особи у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України; фото (для видачі пенсійного посвідчення).
Крім того, держава передбачає такі доплати для людей зі статусом УБД:
- цільова грошова допомога на прожиття у розмірі 40 гривень;
- щомісячна державна адресна допомога до пенсії у разі коли щомісячний розмір пенсійних виплат (з урахуванням усіх можливих надбавок) не досягає 4958 гривень.
Також уряд надає чимало пільг та допомог учасникам бойових дій. Про це нагадали у Міністерстві у справах ветеранів.
Серед них є безоплатне лікування та одержання ліків, знижки на комунальні послуги, трудові гарантії, транспорті пільги, безоплатний проїзд тощо.
Важливо! До того ж щороку до Дня Незалежності учасникам бойових дій виплачується разова грошова допомога.
Що ще слід знати учасникам бойових дій в Україні?
- Учасники бойових дій можуть достроково вийти на пенсію. Чоловіки – після досягнення 55 років за наявності страхового стажу щонайменше 25 років, жінки – у 50 років з понад 20 роками стажу.
- Скасувати статус УБД можуть, якщо є серйозні правопорушення та зловживання. Наприклад, вчинення умисних тяжких або особливо тяжких злочинів під час проходження військової служби чи виконання бойових завдань.