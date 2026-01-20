Фінансова підтримка для учасників бойових дій: які суми передбачені з січня

В Україні учасники бойових дій мають чимало пільг та різних соціальних допомог і гарантій, що гарантовані державою. Однак з таких гарантій – певний мінімальний розмір пенсії.

Що відомо про грошові виплати для УБД?

Загальний розмір пенсійних виплат для УБД не може бути меншим ніж 210% прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність, зазначили у Пенсійному фонді.

Це означає, що уряд гарантує учасникам бойових дій підвищену мінімальну пенсійну виплату.

Зокрема для оформлення пенсії УБД слід надати оригінали таких документів:

паспорта; реєстраційного номера облікової картки платника податків; трудової книжки або інших документів про стаж (документи про проходження військової служби); довідки про заробітну плату (грошове забезпечення) по грудень 2016 року (у разі відсутності даних про заробітну плату в Реєстрі застрахованих осіб); посвідчення УБД; довідки про безпосередню участь особи у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України; фото (для видачі пенсійного посвідчення).

Крім того, держава передбачає такі доплати для людей зі статусом УБД:

цільова грошова допомога на прожиття у розмірі 40 гривень;

щомісячна державна адресна допомога до пенсії у разі коли щомісячний розмір пенсійних виплат (з урахуванням усіх можливих надбавок) не досягає 4958 гривень.

Також уряд надає чимало пільг та допомог учасникам бойових дій. Про це нагадали у Міністерстві у справах ветеранів.

Серед них є безоплатне лікування та одержання ліків, знижки на комунальні послуги, трудові гарантії, транспорті пільги, безоплатний проїзд тощо.

Важливо! До того ж щороку до Дня Незалежності учасникам бойових дій виплачується разова грошова допомога.

Що ще слід знати учасникам бойових дій в Україні?