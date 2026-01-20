Які додаткові виплати можуть отримати УБД у 2026 році?

Наприклад, у 2026 році передбачається одноразова матеріальна допомога для військових, які опинилися у складних життєвих обставинах, передає Житомирський обласний ТЦК та СП.

Розмір допомоги – це місячне грошове забезпечення. Отримати її можуть військовослужбовці з інвалідністю, яка отримана внаслідок поранення, контузії чи травми під час захисту України.

Крім того, підтримка передбачена для родин військових, які:

перебувають у полоні (крім добровільної здачі); є заручниками; інтерновані в нейтральних державах; зникли безвісти.

Також гроші виплачуватимуть у разі складних життєвих подій, що сталися у 2026 році або у грудні 2025 року (якщо допомогу тоді не отримували), зокрема:

смерть військовослужбовця або його близьких (чоловік/дружина, діти, батьки);

народження або усиновлення дитини;

серйозні проблеми зі здоров’ям військового чи членів його родини.

До проблем зі здоров'ям відносять туберкульоз, ВІЛ/СНІД, гепатити B і C, а також тривале лікування або реабілітацію понад 30 днів після поранення чи захворювання, пов’язаного з війною. Крім того, кошти надають, якщо людину чекають складні операції, протезування, трансплантації, багатоетапне лікування, онкологічні захворювання, були поранення під час виконання бойових завдань, тяжкі поранення членів родини внаслідок збройної агресії Росії.

Важливо! Всі обставини мають підтверджуватися медичними або службовими документами.

Які виплати отримують УБД після звільнення?

Згідно з чинним законодавством, учасники бойових дій можуть отримати додаткові виплати після звільнення з військової служби. Про це йдеться у Постанові № 460.

Однак конкретних сум виплат немає. Контрактники отримують різну допомогу, залежно від звання:

для осіб рядового складу – 8 прожиткових мінімумів;

для військовослужбовців сержантського та старшинського складу – 9 прожиткових мінімумів;

для офіцерського складу – 10 прожиткових мінімумів.

Виплати мобілізованим особам після звільнення нараховують інакше. Вони можуть отримати грошову допомогу у розмірі 4% від грошового забезпечення за кожен повний місяць військової служби.

Зверніть увагу! Такі люди не можуть отримувати менш ніж 25% від місячного грошового забезпечення.

