Невикористана відпустка: чи можна отримати гроші замість днів відпочинку

Трудове законодавство України гарантує працівникам право на грошову компенсацію за невикористані дні щорічної відпустки. Як отримати гроші на практиці та у якому випадку їх вимога буде законною, читайте далі.

Чи можна отримати гроші за невикористану відпустку?

Надання грошової компенсації за невикористані дні відпустки регулюється нормами трудового законодавства та застосовується у чітко визначених випадках.

Як пояснили в одному з підрозділів Державної служби України з питань праці, працівник може отримати відповідну виплату як під час припинення трудових відносин, так і в окремих спеціальних ситуаціях, передбачених законодавством.

Під час звільнення

Найпоширеніша підстава для виплати компенсації це припинення трудових відносин. У такій ситуації роботодавець зобов’язаний виплатити працівникові грошову компенсацію за всі невикористані дні щорічної відпустки.

Аналогічне правило поширюється і на додаткову відпустку для працівників, які мають дітей або повнолітню дитину з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи.

Якщо частину відпустки вже використано

Закон також дозволяє отримати грошову компенсацію за частину відпустки, що перевищує встановлену мінімальну тривалість. Однак обов’язковою умовою є фактичне використання щонайменше 24 календарних днів щорічної відпустки.

Лише після цього невикористаний залишок може бути компенсований грошима.

Для державних службовців

Окремі правила діють для працівників державної служби. У разі звільнення їм також нараховується компенсація за невикористані дні щорічної відпустки. Такі виплати здійснюють у межах фонду оплати праці відповідного державного органу.

У разі призову на військову службу

Під час дії воєнного стану працівники, яких призвали на військову службу за мобілізацією або іншим видом призову, можуть за власним бажанням отримати компенсацію за невикористані дні щорічної відпустки.

Це правило також поширюється на додаткову соціальну відпустку для працівників, які мають дітей.

Як визначають суму компенсації?

Розмір виплати залежить від середньоденної заробітної плати працівника та кількості днів відпустки, які залишилися невикористаними, уточнюють у Держпраці.

Сума компенсації визначається за формулою: компенсація = середньоденна заробітна плата × кількість невикористаних днів відпустки.

Своєю чергою, середньоденний заробіток обчислюють шляхом ділення сукупного доходу працівника за розрахунковий період на кількість календарних днів у цьому періоді. Однак із розрахунку виключають дні, коли працівник фактично не працював і за ним не зберігався заробіток або виплачувався лише частково.

Як оформити виплату за невикористану відпустку?

Щоб отримати грошову компенсацію за невикористані дні відпустки, працівник має звернутися до роботодавця із відповідною письмовою заявою.

Важливо! На її підставі роботодавець оформлює необхідні документи та проводить нарахування коштів відповідно до вимог трудового законодавства і внутрішніх кадрових процедур підприємства.

Якщо йдеться про працівників, яких призвали на військову службу під час воєнного стану або мобілізації, законодавство також передбачає можливість отримання такої компенсації.

У цьому випадку заяву слід подати не пізніше останнього дня місяця, в якому працівника було офіційно увільнено від виконання трудових обов’язків у зв’язку з призовом.

