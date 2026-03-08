Чому пенсії в Україні не зростають попри індексацію?
Попри регулярні повідомлення про підвищення пенсій, значна частина людей похилого віку майже не відчуває реального зростання своїх доходів. Однією з причин є те, що статистичні показники, які часто наводять у звітах, не завжди відображають фактичний рівень виплат для більшості пенсіонерів, уточнюють у Пенсійному фонді.
Як пояснює юрист із пенсійних питань Михайло Вулах, у новинах зазвичай йдеться про збільшення середнього розміру пенсії. Такий показник отримують шляхом простого математичного розрахунку: усі пенсійні виплати підсумовують та ділять на загальну кількість пенсіонерів.
Однак середнє значення може суттєво відрізнятися від того, скільки фактично отримує більшість людей.
Наприклад! Якщо п’ятеро пенсіонерів отримують різні виплати: четверо по 5 000 гривень, а один 20 000 гривень, то середня пенсія становитиме 8 000 гривень. На папері виглядає, що середній дохід пенсіонерів доволі високий, однак насправді більшість із них має значно менші виплати.
У результаті виникає ситуація, коли статистика демонструє помітне зростання пенсій, але для більшості людей підвищення виявляється значно скромнішим. Саме тому багато пенсіонерів говорять, що пенсії нібито збільшуються, однак у повсякденних витратах це майже не відчувається.
Який показник відображає реальний рівень доходів пенсіонерів?
Ситуація стає ще більш показовою, коли підвищуються пенсії у групах із найбільшими виплатами. Якщо пенсію у 20 000 гривень збільшити до 25 000 гривень, середній показник автоматично зросте до 9 000 гривень.
Наприклад! Якщо у статистиці з’явиться підвищення на 1 000 гривень, хоча для більшості пенсіонерів нічого не зміниться. Вони, як і раніше, отримуватимуть по 5 000 гривень.
Саме тому аналітики часто використовують інший показник – медіанну пенсію, яка точніше відображає реальний рівень доходів населення. Для її визначення всіх пенсіонерів умовно розташовують за розміром виплат від найменших до найбільших і знаходять значення посередині цього списку.
Це означає, що половина людей отримує більше цієї суми, а половина відповідно менше.
Як змінювалась середня пенсія в Україні?
За відкритими даними Пенсійного фонду України, на початок 2025 року середня пенсія становила приблизно 5 789 гривень. Водночас медіанний показник був значно нижчим - близько 4 346 гривень. Різниця між ними сягала майже 1 500 гривень, що свідчить про суттєву нерівномірність розподілу виплат.
Схожа тенденція збереглася і у 2026 році. За статистикою Пенсійного фонду, середня пенсія зросла приблизно до 6 545 гривень, тобто на 756 гривень. Водночас медіанна пенсія збільшилася значно повільніше - до приблизно 4 752 гривень, що означає приріст близько 406 гривень.