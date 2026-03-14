Можно ли получить деньги за неиспользованный отпуск?

Предоставление денежной компенсации за неиспользованные дни отпуска регулируется нормами трудового законодательства и применяется в четко определенных случаях.

Как пояснили в одном из подразделений Государственной службы Украины по вопросам труда, работник может получить соответствующую выплату как при прекращении трудовых отношений, так и в отдельных специальных ситуациях, предусмотренных законодательством.

При увольнении

Самое распространенное основание для выплаты компенсации это прекращение трудовых отношений. В такой ситуации работодатель обязан выплатить работнику денежную компенсацию за все неиспользованные дни ежегодного отпуска.

Аналогичное правило распространяется и на дополнительный отпуск для работников, имеющих детей или совершеннолетнего ребенка с инвалидностью с детства подгруппы А I группы.

Если часть отпуска уже использована

Закон также позволяет получить денежную компенсацию за часть отпуска, превышающую установленную минимальную продолжительность. Однако обязательным условием является фактическое использование не менее 24 календарных дней ежегодного отпуска.

Только после этого неиспользованный остаток может быть компенсирован деньгами.

Для государственных служащих

Отдельные правила действуют для работников государственной службы. В случае увольнения им также начисляется компенсация за неиспользованные дни ежегодного отпуска. Такие выплаты осуществляют в пределах фонда оплаты труда соответствующего государственного органа.

В случае призыва на военную службу

Во время действия военного положения работники, которых призвали на военную службу по мобилизации или другому виду призыва, могут по собственному желанию получить компенсацию за неиспользованные дни ежегодного отпуска.

Это правило также распространяется на дополнительный социальный отпуск для работников, имеющих детей.

Как определяют сумму компенсации?

Размер выплаты зависит от среднедневной заработной платы работника и количества дней отпуска, которые остались неиспользованными, уточняют в Гоструда.

Сумма компенсации определяется по формуле: компенсация = среднедневная заработная плата × количество неиспользованных дней отпуска.

В свою очередь, среднедневной заработок исчисляют путем деления совокупного дохода работника за расчетный период на количество календарных дней в этом периоде. Однако из расчета исключают дни, когда работник фактически не работал и за ним не сохранялся заработок или выплачивался лишь частично.

Как оформить выплату за неиспользованный отпуск?

Чтобы получить денежную компенсацию за неиспользованные дни отпуска, работник должен обратиться к работодателю с соответствующим письменным заявлением.

Важно! На его основании работодатель оформляет необходимые документы и проводит начисление средств в соответствии с требованиями трудового законодательства и внутренних кадровых процедур предприятия.

Если речь идет о работниках, которых призвали на военную службу во время военного положения или мобилизации, законодательство также предусматривает возможность получения такой компенсации.

В этом случае заявление следует подать не позднее последнего дня месяца, в котором работник был официально освобожден от выполнения трудовых обязанностей в связи с призывом.

