Bloomberg оцінює капітал Маска у 335 мільярдів доларів. Видання додає, що статки бізнесмена у 2021 році виросли на 165 мільярдів доларів. За версією Forbes, сукупне багатство Маска становить 315,2 мільярда доларів.

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Ілон Маск багатший за Південну Африку

Тепер він більш ніж втричі багатший за легендарного інвестора Воррена Баффета. Статки останнього Bloomberg оцінює у 104 мільярди доларів. Ілон Маск також випереджає свого конкурента та колишнього лідера рейтингу найзаможніших людей світу Джеффа Безоса на 142 мільярди доларів. Капітал засновника Amazon наразі становить 193,2 мільярда доларів, згідно з Bloomberg.

Далі – більше. Підприємець випередив навіть Південну Африку, звідки він родом. За даними Світового Банку, внутрішній валовий продукт (ВВП) цієї країни у 2020 році склав 301,9 мільярда доларів.

Новий успіх Tesla

Наразі одна з головних причин фінансового успіху Маска – Tesla. Загалом з початку 2021 року акції компанії виросли на 65,6%, попри провали у березні та травні. Зокрема, 1 листопада цінні папери Tesla зросли в ціні на 8,5%. На фоні цього, бізнесмен за добу заробив 24 мільярди доларів, повідомляє Bloomberg.

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Тоді як зростання вартості активів Tesla на 13% минулого тижня принесло Маску 36 мільярдів доларів – найбільший одноденний ріст, зафіксований Bloomberg за всю історію. За даними Yahoo!Finance, актуальна вартість акцій виробника електромобілів коливається на рівні 1 208 доларів за кожну, ринкова капіталізація компанії становить 1,2 трильйона доларів.