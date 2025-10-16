Яхту одіозного російського бізнесмена Сулеймана Керімова продали. Йдеться про Amadea. "Пішла з молотка" вона за ціною значно меншою, ніж очікувалось.

Що відомо про продаж Amadea?

На момент арешту, Amadea коштувала 300 мільйонів доларів. Проте потім її вартість знизили до 230 мільйонів доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Business Insider.

Читайте також Ще одна країна може відмовитись від російської нафти: у США зробили шокуючу заяву

Зверніть увагу! Хто став новим власником Amadea – невідомо.

Що відомо про Amadea зараз:

Довжина цієї яхти – 106 метрів.

Її виготовила німецька компанія Lürssen.

Ця яхта має 6 палуб, джакузі, декілька спа-зон, приватний вертолітний майданчик та інші розкішні локації.

Американські урядовці ухвалили рішення продати яхту через те, що її обслуговування обходиться у значну суму. Як відомо, ці витрати щомісячно складають 1 мільйон доларів.

Цікаво! Право власності на цю яхту залишається спірним. Річ у тім, що після арешту судна, російський бізнесмен Едуард Худайнатов назвав Amadea своєю. Проте США визнали його фейковим власником, повідомляє Reuters.

Що потрібно знати про санкції проти олігархів близьких до Путіна?