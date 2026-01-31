Коли виникає право на пенсію військовослужбовця?

Під час дії воєнного стану законодавство передбачає кілька видів пенсійного забезпечення, пов’язаного з втратою військовослужбовця. Про це згадано у Законі України "Про пенсійне забезпечення".

Якщо військовослужбовець загинув під час виконання обов’язків із захисту держави, право на пенсію для членів його сім’ї не залежить від тривалості страхового стажу, навіть якщо смерть настала у відносно молодому віці.

Зокрема, йдеться про:

пенсію у зв’язку з втратою годувальника;

пенсію для членів сім’ї загиблого військового;

пенсію для родичів військовослужбовців, які визнані зниклими безвісти.

Для сімей військових, зниклих безвісти, право на пенсію виникає через один місяць з моменту внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Зверніть увагу! Окрім пенсійного забезпечення, члени сімей загиблих військовослужбовців мають право на одноразову грошову компенсацію у розмірі 15 мільйонів гривень, яка виплачується за окремою процедурою.

Які особливі умови для дружини загиблого військового?

Як зазначає Пенсійний фонд України, окремі гарантії передбачені для дружини військовослужбовця, яка здійснює догляд за спільною дитиною віком до восьми років. У такому випадку пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається незалежно від віку та працездатності жінки.

Якщо загибель військового стала наслідком поранення, контузії чи каліцтва, отриманих під час служби, право на пенсію для дружини, яка виховує дитину до восьми років, зберігається навіть за умови її працевлаштування.

Довідково: У ситуаціях, коли шлюб не був офіційно зареєстрований, факт сімейних відносин і перебування на утриманні має бути встановлений у судовому порядку.

Який розмір пенсії передбачений для дружини та родини?

Розмір пенсійних виплат у разі загибелі військовослужбовця залежить від складу сім’ї та обставин смерті:

дружині загиблого годувальника призначається 70% грошового забезпечення незалежно від наявності інших утриманців;

одній непрацездатній дитині – 70%, а вже двом та більше по 50% грошового забезпечення.

Довідково: Якщо смерть військовослужбовця не пов’язана з виконанням службових обов’язків, дружина має право на пенсію за умови досягнення 60-річного віку або встановлення інвалідності. Вона становить 30% грошового забезпечення померлого на кожного непрацездатного члена сім’ї.

Водночас незалежно від причини смерті застосовуються гарантовані межі виплат:

мінімум два прожиткові мінімуми для непрацездатних осіб (4 722 гривень);

максимум десять прожиткових мінімумів (23 610 гривень).

Важливо! Ці суми визначаються окремо для кожного непрацездатного члена родини.

Що ще варто знати про пенсії військових?