Що відомо про відстеження банківських платежів?

В рамках реалізації цього задуму, запущено трекінг у системі електронних платежів (СЕП), повідомляє НБУ.

Цікаво! Скористатися сервісом можуть відправники та отримувачі платежів.

Тобто, клієнти українських банків тепер можуть побачити статус платіжної операції. Наразі існують такі варіанти:

  • Ініційований.
  • Опрацьований банком платника.
  • Очікує на обробку в СЕП.
  • Зарахований на рахунок отримувача і так далі.

Ключовим елементом трекінг-сервісу є універсальний унікальний ідентифікатор платіжної операції – UETR (Unique End-To-End Transaction Reference). Зазначивши UETR у ТрекСЕП, користувач зможе отримати детальну інформацію про рух коштів за цією операцією (водночас без персональних даних),
– повідомляє Нацбанк.

Аби скористатися новим сервісом, потрібно:

  • спочатку перейти на відповідну сторінку на сайті НБУ, її можна знайти за – посиланням;
  • далі необхідно ввести UETR;
  • а також – суму платежу (в гривнях).

Завдяки цьому сервісу можна відстежувати час проходження всіх ключових етапів платежу. Зокрема, і миттєвих переказів. Саме вони здійснюються через СЕП, повідомляє Нацбанк.

Що ще важливо знати про банки українцям?

  • "Ощадбанк" вирішив продовжити дію своїх карток. Йдеться про ті, термін яких, закінчився з лютого 2022 року. Вони мають діяти до 30 червня 2026 року.

  • Проте частина карток з "Ощадбанку" усе ж під це рішення не підпаде. Йдеться про ті, термін дії яких закінчився протягом лютого 2022 – жовтня 2025 року. Також вони підпадають під низку інших умов, які мають бути одночасно дотримані, їх повний перелік можна знайти на сайті "Ощадбанку".