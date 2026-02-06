Що відомо про відстеження банківських платежів?
В рамках реалізації цього задуму, запущено трекінг у системі електронних платежів (СЕП), повідомляє НБУ.
Читайте також ФОПи не зможуть отримати допомогу від уряду: хто залишиться без грошей
Цікаво! Скористатися сервісом можуть відправники та отримувачі платежів.
Тобто, клієнти українських банків тепер можуть побачити статус платіжної операції. Наразі існують такі варіанти:
- Ініційований.
- Опрацьований банком платника.
- Очікує на обробку в СЕП.
- Зарахований на рахунок отримувача і так далі.
Ключовим елементом трекінг-сервісу є універсальний унікальний ідентифікатор платіжної операції – UETR (Unique End-To-End Transaction Reference). Зазначивши UETR у ТрекСЕП, користувач зможе отримати детальну інформацію про рух коштів за цією операцією (водночас без персональних даних),
– повідомляє Нацбанк.
Аби скористатися новим сервісом, потрібно:
- спочатку перейти на відповідну сторінку на сайті НБУ, її можна знайти за – посиланням;
- далі необхідно ввести UETR;
- а також – суму платежу (в гривнях).
Завдяки цьому сервісу можна відстежувати час проходження всіх ключових етапів платежу. Зокрема, і миттєвих переказів. Саме вони здійснюються через СЕП, повідомляє Нацбанк.
Що ще важливо знати про банки українцям?
"Ощадбанк" вирішив продовжити дію своїх карток. Йдеться про ті, термін яких, закінчився з лютого 2022 року. Вони мають діяти до 30 червня 2026 року.
Проте частина карток з "Ощадбанку" усе ж під це рішення не підпаде. Йдеться про ті, термін дії яких закінчився протягом лютого 2022 – жовтня 2025 року. Також вони підпадають під низку інших умов, які мають бути одночасно дотримані, їх повний перелік можна знайти на сайті "Ощадбанку".