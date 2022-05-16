Про це заявив глава Нацбанку Кирило Шевченко. За його словами, фіксація курсу на початку війни була необхідним кроком для стабільності ринку.

До теми Що буде з доларом після завершення війни

Ми зробили ряд заходів для стабілізації гривні. Одним з них є фіксований обмінний курс. Зниження ринкового курсу від офіційного дійсно невелике. Кирило Шевченко Голова Національного банку України

Зазначимо, що з 24 лютого курс долара зафіксований на рівні 29,25 гривні за долар. При цьому курс в обмінниках – в середньому на рівні 34,50 гривні.

Валютні обмеження можуть послабити

Наразі Нацбанк розглядає можливість послаблення деяких валютних обмежень. Зокрема, НБУ може повернутися до режиму плаваючого обміну. Шевченко переконаний, що такий крок принесе більшу стабільність на валютному ринку.

Нагадаємо, що нещодавно НБУ вже дещо послабив обмеження для приватних клієнтів – вони знову можна купувати та продавати банківські метали та перераховувати за кордон аліменти.

Які є валютні обмеження

За кордон можна перераховувати не більше 100 тисяч гривень на місяць. Таку ж суму можна знімати в банкоматах за кордоном чи розраховуватися карткою в іноземних магазинах.

Що буде з доларом

Анна Золотько, директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку, в коментарі 24 каналу спрогнозувала 2 сценарії для курсу долара після перемоги України, в залежності від дій НБУ: