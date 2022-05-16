Об этом заявил глава Нацбанка Кирилл Шевченко. По его словам, фиксация курса в начале войны была необходимым шагом для стабильности рынка.

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Мы предприняли ряд мер для стабилизации гривны. Одной из них является фиксированный обменный курс. Снижение рыночного курса от официального действительно небольшое. Кирилл Шевченко Глава Национального банка Украины

Отметим, что с 24 февраля курс доллара зафиксирован на уровне 29,25 гривны за доллар. При этом курс в обменниках в среднем на уровне 34,50 гривны.

Валютные ограничения могут ослабить

Сейчас Нацбанк рассматривает возможность ослабления некоторых валютных ограничений. В частности, НБУ может вернуться к режиму плавающего обмена. Шевченко убежден, что такой шаг принесет большую стабильность на валютном рынке.

Напомним, недавно НБУ уже несколько ослабил ограничения для частных клиентов – они снова могут покупать и продавать банковские металлы и перечислять за границу алименты.

Какие есть валютные ограничения

За границу можно перечислять не более 100 тысяч гривен в месяц. Такую же сумму можно снимать в банкоматах за границей или рассчитываться картой в иностранных магазинах.

Что будет с долларом

Анна Золотько, директор департамента казначейских операций Юнекс Банка, в комментарии 24 каналу спрогнозировала 2 сценария для курса доллара после победы Украины, в зависимости от действий НБУ: