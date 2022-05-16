Об этом заявил глава Нацбанка Кирилл Шевченко. По его словам, фиксация курса в начале войны была необходимым шагом для стабильности рынка.
К теме Что будет с долларом после завершения войны
Мы предприняли ряд мер для стабилизации гривны. Одной из них является фиксированный обменный курс. Снижение рыночного курса от официального действительно небольшое.
Отметим, что с 24 февраля курс доллара зафиксирован на уровне 29,25 гривны за доллар. При этом курс в обменниках в среднем на уровне 34,50 гривны.
Валютные ограничения могут ослабить
Сейчас Нацбанк рассматривает возможность ослабления некоторых валютных ограничений. В частности, НБУ может вернуться к режиму плавающего обмена. Шевченко убежден, что такой шаг принесет большую стабильность на валютном рынке.
Напомним, недавно НБУ уже несколько ослабил ограничения для частных клиентов – они снова могут покупать и продавать банковские металлы и перечислять за границу алименты.
Что будет с долларом
Анна Золотько, директор департамента казначейских операций Юнекс Банка, в комментарии 24 каналу спрогнозировала 2 сценария для курса доллара после победы Украины, в зависимости от действий НБУ:
- если НБУ резко снимет все валютные ограничения, то курс на межбанке сравняется с курсом на сером рынке, то есть вырастет до более 34 гривен, но временно;
- если НБУ постепенно будет смягчать валютные ограничения (что является более вероятным), то гривна может удержаться в узком курсовом коридоре. По такому сценарию курс гривны к доллару будет колебаться в пределах коридора 30 – 35 гривен за доллар, возрастая в начале и укрепляясь чуть позже.