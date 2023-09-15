Відомий інвестор ставить проти Tesla

Джим Чанос, який передбачив неочікуваний обвал акцій Enron та Wirecard заявив, що він досі ставить проти виробника електрокарів Tesla. Ще раніше він наголошував на збільшенню конкуренції зі сторони компаній з історією (General Motors, Ford, Toyota) та відносно малий ринок автомобілів класу люкс.

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За словами інвестора, цінні папери Tesla переоціненні просто до смішного. Також він додав, що це "акції мрій та надій". Для контексту додамо, що на сьогодні ринкова вартість компанії Ілона Маска становить 876,1 мільярда доларів. Тоді як вартість акцій торгується на рівні 276 доларів за штуку, за даними Yahoo! Finance.

До теми! На початку 2022 року ринкову капіталізацію Tesla оцінювали в понад 1 трильйон доларів.

Джим Чанос вважає, що наратив навколо Tesla починає змінюватися. Крім того, він додав, що кожні кілька місяців прихильники компанії Ілона Маска придумують нову тему, аби виправдати таку високу вартість компанії. Для прикладу, зараз це штучний інтелект, повідомляє Bloomberg.

Інвестор наголосив, що не варто відносити до категорії цінних паперів технологічних гігантів. До того ж раніше він попереджав, що акції виробника електрокарів будуть під тиском через зниження цін на автомобілі.