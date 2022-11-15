Акції Tesla падають

Акції Tesla закрили напередодні торгівлю на позначці 604 мільярди доларів ринкової капіталізації.

У той час, як капіталізація конгломерату Баффета склала майже 645 мільярди доларів.

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Зверніть увагу! На початку 2022 року Tesla оцінювалася в 1,1 трильйона доларів. Це на 450 мільярдів доларів дорожче, ніж інвестиційна компанія Berkshire.

Аналітики Blооmberg зазначають, що акції Tesla падають на тлі яструбиної політики Федерального резерву (ФРС) США, який дедалі більше знижує зростання акцій та на тлі негативної реакції, спричиненої купівлею Ілоном Маском соцмережі Twitter.

Фондовий ринок та підвищення ставок ФРС США

Експерти зауважують, що фондовий ринок США нині переживає кінець епохи, коли ставку робили на дорогі технологічні компанії з агресивними планами розвитку на майбутнє.

Підвищення відсоткових ставок спонукає інвесторів робити ставку на фірми, які пропонують стабільні грошові потоки тут і зараз, у той час, як відносна стійкість циклу промисловості та споживання є благом для стабільного бізнесу,

– пишуть в агентстві.

Цікаво! Ілон Маск в останньому вересневому рейтингу мільярдерів від Forbes посів перший рядок, а його статки склали 251 мільярда доларів. Що стосується Уоррена Баффета, то він опинився лише на п'ятій позиції зі статками у 97 мільярдів доларів.