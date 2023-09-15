Известный инвестор ставит против Tesla

Джим Чанос, предсказавший неожиданный обвал акций Enron и Wirecard, заявил, что он до сих пор ставит против производителя электрокаров Tesla. Еще раньше он отмечал увеличение конкуренции со стороны компаний с историей (General Motors, Ford, Toyota) и относительно малый рынок автомобилей класса люкс.

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По словам инвестора, ценные бумаги Tesla переоценены просто до смешного. Также он добавил, что это "акции мечтаний и надежд". Для контекста добавим, что на сегодняшний день рыночная стоимость компании Илона Маска составляет 876,1 миллиарда долларов. В то время как стоимость акций торгуется на уровне 276 долларов за штуку, по данным Yahoo! Finance.

К теме! В начале 2022 года рыночную капитализацию Tesla оценивали более чем в 1 триллион долларов.

Джим Чанос считает, что нарратив вокруг Tesla начинает меняться. Кроме того, он добавил, что каждые несколько месяцев сторонники компании Илона Маска придумывают новую тему, чтобы оправдать столь высокую стоимость компании. К примеру, сейчас это искусственный интеллект. Bloomberg.

Инвестор подчеркнул, что не следует относить к категории ценных бумаг технологических гигантов. К тому же, ранее он предупреждал, что акции производителя электрокаров будут под давлением из-за снижения цен на автомобили.