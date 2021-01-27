Известные университеты США тайно инвестировали в биткоин
Гарвардский, Йельский, Мичиганский университеты тайно инвестировали в биткоин через свои фонды. Точный размер вложений пока неизвестен.
Источник: Coindesk
Инвестиция состоялась через американскую криптобиржу Coinbase и другие торговые площадки. По информации источников, это продолжается уже больше года.
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Как известно, фонды получают деньги в виде благотворительных пожертвований. Их используют на образовательную и исследовательскую деятельности, а также на инвестиции в различные активы.
Размеры фондов американских университетов
- Фонд Гарвардского университета – 40 миллиарда долларов;
- Йельский университет – 30 миллиарда долларов;
- Мичиганский – 12,5 миллиарда долларов;
- Брауновский – 4,7 миллиарда долларов.
"На сегодняшний день многие фонды выделяют небольшие суммы на криптовалюту", – говорится в сообщении.
Чем биткоин отличается от другой валюты?Главное отличие первой криптовалюта в том, что она не бумажная и не контролируются центральными банками или монетарными органами. Биткоин производится с помощью передового компьютерного программного обеспечения, которое решает математические задачи.
Прогноз на курс биткоина
Аналитики криптобиржи Luno и брокерской компании OSK прогнозируют, что в ближайшие 3 – 10 лет популярность первой криптовалюта может значительно вырасти. Так, ожидается, что стоимость биткоинов может превысить 50 тысяч долларов.
В то же время криптоинвестиционная компания Pantera Capital убеждена, что цена биткоинов может вырасти еще на 220%. В августе 2021 криптовалюта достигнет отметки в 115 212 тысяч долларов.
Курс биткоина на 27 января / Графика Investing.com
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