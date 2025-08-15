Золото залишається одним з найбільш популярних і цінних ресурсів на планеті: воно використовується в ювелірних виробах, як інвестиційний актив і в ряді промислових галузей. При цьому у світі є країни, які щороку видобувають сотні тонн цього неймовірно дорогого металу.

Скільки золота видобуває Китай?

Торік Китай посів перше місце за обсягами видобутку золота, забезпечивши близько 10% світового виробництва – 380,2 тонни золота. Країна також є найбільшим споживачем золота, що робить її основним учасником глобального ринку металів, пише 24 Канал з посиланням на Всесвітню раду по золоту.

Дивіться також Золото продовжує дорожчати: які ціни на дорогоцінні метали

Дорогоцінний метал використовується не тільки для ювелірних виробів, але і в якості стратегічного резерву. Пекін активно нарощує золоті запаси, прагнучи знизити залежність від долара США, особливо в умовах торгових воєн із Вашингтоном.

Скільки золота видобуває Росія?

Росія стабільно входить до числа світових лідерів з видобутку золота, маючи значні запаси, зосереджені в основному в Сибіру та на Далекому Сході. У 2024 році обсяг видобутку країни склав 330 тонн.

Примітно! За оцінками, російські родовища входять до числа найбільших у світі, що дозволяє країні зберігати вагому присутність на міжнародній арені золотодобування.

Скільки золота видобуває Австралія?

Країна може похвалитися добре розвиненою та розвиненою золотодобувною промисловістю. Найбагатші родовища золота знаходяться у штаті Західна Австралія

Цікаво! Родовища Калгурлі та Супер-Піт стали символами золотодобувної промисловості країни.

Високий рівень технологічного розвитку, сучасне обладнання та розвинена інфраструктура дозволяють Австралії підтримувати стабільні обсяги видобутку та переробки дорогоцінного металу. У 2024 році Австралія видобула 284 тонни золота, що дозволило країні зайняти третю сходинку серед найбільших виробників цього дорогоцінного металу.