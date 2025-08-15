Країни-скарбниці: хто видобуває найбільше золота у світі
- Китай є найбільшим виробником золота у світі, видобуваючи 380,2 тонни у 2024 році, та активно нарощує золоті запаси для зниження залежності від долара США.
- Росія та Австралія також є провідними виробниками золота, видобуваючи 330 та 284 тонни відповідно, завдяки значним родовищам та розвиненій інфраструктурі.
Золото залишається одним з найбільш популярних і цінних ресурсів на планеті: воно використовується в ювелірних виробах, як інвестиційний актив і в ряді промислових галузей. При цьому у світі є країни, які щороку видобувають сотні тонн цього неймовірно дорогого металу.
Скільки золота видобуває Китай?
Торік Китай посів перше місце за обсягами видобутку золота, забезпечивши близько 10% світового виробництва – 380,2 тонни золота. Країна також є найбільшим споживачем золота, що робить її основним учасником глобального ринку металів, пише 24 Канал з посиланням на Всесвітню раду по золоту.
Дорогоцінний метал використовується не тільки для ювелірних виробів, але і в якості стратегічного резерву. Пекін активно нарощує золоті запаси, прагнучи знизити залежність від долара США, особливо в умовах торгових воєн із Вашингтоном.
Скільки золота видобуває Росія?
Росія стабільно входить до числа світових лідерів з видобутку золота, маючи значні запаси, зосереджені в основному в Сибіру та на Далекому Сході. У 2024 році обсяг видобутку країни склав 330 тонн.
Примітно! За оцінками, російські родовища входять до числа найбільших у світі, що дозволяє країні зберігати вагому присутність на міжнародній арені золотодобування.
Скільки золота видобуває Австралія?
Країна може похвалитися добре розвиненою та розвиненою золотодобувною промисловістю. Найбагатші родовища золота знаходяться у штаті Західна Австралія
Цікаво! Родовища Калгурлі та Супер-Піт стали символами золотодобувної промисловості країни.
Високий рівень технологічного розвитку, сучасне обладнання та розвинена інфраструктура дозволяють Австралії підтримувати стабільні обсяги видобутку та переробки дорогоцінного металу. У 2024 році Австралія видобула 284 тонни золота, що дозволило країні зайняти третю сходинку серед найбільших виробників цього дорогоцінного металу.