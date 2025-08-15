Золото остается одним из самых популярных и ценных ресурсов на планете: оно используется в ювелирных изделиях, как инвестиционный актив и в ряде промышленных отраслей. При этом в мире есть страны, которые ежегодно добывают сотни тонн этого невероятно дорогого металла.

Сколько золота добывает Китай?

В прошлом году Китай занял первое место по объемам добычи золота, обеспечив около 10% мирового производства – 380,2 тонны золота. Страна также является крупнейшим потребителем золота, что делает ее основным участником глобального рынка металлов, пишет 24 Канал со ссылкой на Всемирный совет по золоту.

Смотрите также Золото продолжает дорожать: какие цены на драгоценные металлы

Драгоценный металл используется не только для ювелирных изделий, но и в качестве стратегического резерва. Пекин активно наращивает золотые запасы, стремясь снизить зависимость от доллара США, особенно в условиях торговых войн с Вашингтоном.

Сколько золота добывает Россия?

Россия стабильно входит в число мировых лидеров по добыче золота, имея значительные запасы, сосредоточенные в основном в Сибири и на Дальнем Востоке. В 2024 году объем добычи страны составил 330 тонн.

Примечательно! По оценкам, российские месторождения входят в число крупнейших в мире, что позволяет стране сохранять весомое присутствие на международной арене золотодобычи.

Сколько золота добывает Австралия?

Страна может похвастаться хорошо развитой и развитой золотодобывающей промышленностью. Самые богатые месторождения золота находятся в штате Западная Австралия

Интересно! Месторождения Калгурли и Супер-Пит стали символами золотодобывающей промышленности страны.

Высокий уровень технологического развития, современное оборудование и развитая инфраструктура позволяют Австралии поддерживать стабильные объемы добычи и переработки драгоценного металла. В 2024 году Австралия добыла 284 тонны золота, что позволило стране занять третью строчку среди крупнейших производителей этого драгоценного металла.