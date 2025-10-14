У США спостерігається нова "золота лихоманка". Американці починають нове полювання за золотом. Вони, буквально, скуповують інструменти, потрібні для його видобутку.

Чому в США нова золота лихоманка?

Новий сплеск "золотої лихоманки" стався на фоні зростання світових цін на золото, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

На цей раз не всі шукають самородки у річках і горах. Деякі американці замовляють 5 галонів у відрах із "золотоносною землею", а потім обробляють її самостійно.

Довідка: 1 американський галон – це приблизно – 3,785 літра.

Люди беруть землю додому, сідають у гаражі з ванною з Walmart і промивають її,

– повідомляє співвласниця музею Thunder Gold Mine у Південній Дакоті Сенді Маклен.

Як каже Сенді, такого ажіотажу ще не було. Попит на відра з такою землею зріс за рік майже на 50%. До того ж особливу популярність мають уроки з промивання золота.

Цікаво! Вартість одного відра складає 55 доларів.

Як зросла ціна на золото?