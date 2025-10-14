Епідемія з XIX століття: США охопила нова лихоманка
- США охопила нова "золота лихоманка" на фоні зростання світових цін на золото.
- Американці купують інструменти для видобутку золота та обробляють "золотоносну землю" вдома.
У США спостерігається нова "золота лихоманка". Американці починають нове полювання за золотом. Вони, буквально, скуповують інструменти, потрібні для його видобутку.
Чому в США нова золота лихоманка?
Новий сплеск "золотої лихоманки" стався на фоні зростання світових цін на золото, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.
На цей раз не всі шукають самородки у річках і горах. Деякі американці замовляють 5 галонів у відрах із "золотоносною землею", а потім обробляють її самостійно.
Довідка: 1 американський галон – це приблизно – 3,785 літра.
Люди беруть землю додому, сідають у гаражі з ванною з Walmart і промивають її,
– повідомляє співвласниця музею Thunder Gold Mine у Південній Дакоті Сенді Маклен.
Як каже Сенді, такого ажіотажу ще не було. Попит на відра з такою землею зріс за рік майже на 50%. До того ж особливу популярність мають уроки з промивання золота.
Цікаво! Вартість одного відра складає 55 доларів.
Як зросла ціна на золото?
У жовтні золото дорожчало ледь не щодня. Його ціна збільшувалась на фоні геополітичної нестабільності, а також очікування зниження ставок ФРС. 1 числа вартість золота складала – 3 891,96 долара за унцію.
Уже 7 жовтня золото здорожчало ще більше. Воно сягнуло – 3 977,19 долара за унцію.
Сьогодні максимум за сесію склав – 4 179,48 долара. Це новий історичний рекорд, повідомляє Reuters.