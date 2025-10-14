Эпидемия из XIX века: США охватила новая лихорадка
- США охватила новая "золотая лихорадка" на фоне роста мировых цен на золото.
- Американцы покупают инструменты для добычи золота и обрабатывают "золотоносную землю" дома.
В США наблюдается новая "золотая лихорадка". Американцы начинают новую охоту за золотом. Они буквально скупают инструменты, необходимые для его добычи.
Почему в США новая золотая лихорадка?
Новый всплеск "золотой лихорадки" произошел на фоне роста мировых цен на золото, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.
Читайте также Противостояние продолжается: как действия Си и Трампа влияют на мировые акции
На этот раз не все ищут самородки в реках и горах. Некоторые американцы заказывают 5-галлонные ведра с "золотоносной землей", а затем обрабатывают ее самостоятельно.
Справка: 1 американский галлон – это примерно – 3,785 литра.
Люди берут землю домой, садятся в гараже с ванной из Walmart и промывают ее,
– сообщает совладелица музея Thunder Gold Mine в Южной Дакоте Сэнди Маклен.
Как говорит Сэнди, такого ажиотажа еще не было. Спрос на ведра с такой землей вырос за год почти на 50%. К тому же особую популярность имеют уроки по промывке золота.
Интересно! Стоимость одного ведра составляет 55 долларов.
Как выросла цена на золото?
В октябре золото дорожало чуть ли не ежедневно. Его цена увеличивалась на фоне геополитической нестабильности, а также ожидания снижения ставок ФРС. 1 числа стоимость золота составляла – 3 891,96 доллара за унцию.
Уже 7 октября золото подорожало еще больше. Оно достигло – 3 977,19 доллара за унцию.
Сегодня максимум за сессию составил – 4 179,48 доллара. Это новый исторический рекорд, сообщает Reuters.