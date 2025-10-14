В США наблюдается новая "золотая лихорадка". Американцы начинают новую охоту за золотом. Они буквально скупают инструменты, необходимые для его добычи.

Почему в США новая золотая лихорадка?

Новый всплеск "золотой лихорадки" произошел на фоне роста мировых цен на золото, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

На этот раз не все ищут самородки в реках и горах. Некоторые американцы заказывают 5-галлонные ведра с "золотоносной землей", а затем обрабатывают ее самостоятельно.

Справка: 1 американский галлон – это примерно – 3,785 литра.

Люди берут землю домой, садятся в гараже с ванной из Walmart и промывают ее,

– сообщает совладелица музея Thunder Gold Mine в Южной Дакоте Сэнди Маклен.

Как говорит Сэнди, такого ажиотажа еще не было. Спрос на ведра с такой землей вырос за год почти на 50%. К тому же особую популярность имеют уроки по промывке золота.

Интересно! Стоимость одного ведра составляет 55 долларов.

Как выросла цена на золото?