Где будут добывать редкоземельные металлы

В пятницу, 18 июля, Министр энергетики США Крис Райт, губернатор Вайоминга Марк Гордон и делегация Конгресса штата приняли участие в церемонии открытия рудника Брук на северо-востоке Вайоминга. Она принадлежит компании Ramaco Resources, пишет 24 Канал со ссылкой на The Associated Press.

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Мы здесь не просто добываем уголь. Мы собираемся добывать редкоземельные элементы, чтобы преодолеть зависимость от Китая,

– заявил Райт.

Как отмечается, присутствие Райта подчеркивает стремление президента США Дональда Трампа развивать проекты в сфере ископаемого топлива и отменить инициативы бывшего президента Джо Байдена, направленные на поддержку возобновляемой энергетики.

Важно! В понедельник, 14 июля, представители администрации начали продажу федеральных угольных участков в крупнейшем угледобывающем регионе США – северо-востоке Вайоминга и юго-востоке Монтаны. Разработка месторождения в Юте, станет первым проектом разведки угля на землях, находящихся в ведении Бюро по управлению земельными ресурсами, с 2019 года.

Параллельно власти Юты надеются на одобрение проекта строительства железнодорожной ветки, который должен стимулировать нефтедобычу. Реализация проекта возможна после соответствующего решения Верховного суда США.

Как добывать редкоземельные металлы

Как отмечается, внимание администрации США на встрече было сосредоточено не только на традиционных полезных ископаемых, но и на редкоземельных элементах На данный момент единственное активное месторождение редкоземельных металлов в США находится в Маунтин-Пасси, штат Калифорния.

Что такое редкоземельные металлы Это группа из 17 металлов с уникальными свойствами, что крайне необходимы в современной технике: от аккумуляторов электромобилей и лопастей ветрогенераторов до военных систем наведения. Практически все поставки этих элементов в США поступают из Китая, на долю которого приходится почти 90% мирового объема. И хотя редкоземельные металлы нельзя назвать по-настоящему редкими, из-за их рассеянности в природе их трудно добывать в промышленных объемах.

Генеральный директор Ramaco Рэндалл Аткинс заявил, что они планируют добывать редкоземельные элементы в Вайоминге, перерабатывать их на месте и поставлять отечественным потребителям, включая государственные структуры.

Хотя новая шахта Брук сравнительно небольшая, она вселяет оптимизм угольной отрасли Вайоминга. Она может стать первой новой угольной шахтой штата за последние 50 лет.

Вайоминг намерен удовлетворять растущий мировой и внутренний спрос на энергоресурсы, и мы понимаем, что уголь, особенно наш, вайомингский, остается важнейшим элементом стабильного энергетического баланса,

– говорится в заявлении губернатора Гордона после открытия шахты.

Проект шахты Брук разрабатывался более десяти лет, в том числе из-за опасений землевладельцев по поводу возможного истощения грунтовых вод. Изначально планировалось использовать шахту как источник суббитуминозного угля для электростанций.

Интересно! В этом году Ramaco Resources также получила от штата Вайоминг 6,1 миллиона долларов на строительство перерабатывающего завода по добыче редкоземельных и других критически важных элементов.

Полная реализация проекта по строительству рудника и перерабатывающего комплекса обойдется в 533 миллиона долларов. Эта сумма может окупиться в течение пяти лет, если добыча металлов из угля окажется экономически оправданной.

Примечательно! Анализ, проведенный национальными лабораториями США, обнаружил в углях месторождения Брук-Майн значительные концентрации редкоземельных элементов, включая неодим, празеодим, диспрозий и тербий, а также таких ценных минералов, как галлий, скандий и германий.