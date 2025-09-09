Україна має значні запаси нафти. Найбільше так зване "чорне золото" сконцентроване у 3 областях.

Де зараз найбільше нафти в Україні?

Станом на кінець 2020 року, Україна мала запаси нафти на рівні 85 мільйонів тонн. А от уже на 2021 рік їх кількість знизилась до 78,5 мільйона тонн, повідомляє 24 Канал з посиланням на портал даних видобувної галузі України.

Які основні нафтогазові регіони України:

Східний;

Західний;

Південний.

Найбільша концентрація запасів у Східному регіоні, там зосереджено:

85% запасів газу;

та 61% від усього обсягу української нафти.

Саме нафта сконцентрована у таких областях:

Полтавська – приблизно 15 мільйонів тонн запасів.

Івано-Франківська – орієнтовно 15 мільйонів тонн;

Сумська – майже 14 мільйонів тонн.

У 2020 році в Україні обліковувалось 216 родовищ нафти, з яких найбільша частина є дуже дрібними родовищами,

– йдеться у повідомленні порталу.

Попри те, що у Сумській області менше нафти, там найбільший обсяг видобутку – 690 тисяч тонн. А от у інших регіонах об'єми дещо менші:

у Івано-Франківській області видобуток сягає 370 тисяч тонн;

у Полтавській – 120 тисяч тонн.

Яка ціна нафти зараз?

У понеділок вартість нафти зросла. Збільшення відбулось внаслідок цілої сукупності факторів. Зокрема, завдяки імовірності введення санкцій проти Росії через атаки на українські міста. Також на ціну нафти вплинуло рішення ОПЕК+ про збільшення видобутку з жовтня.

Станом на ранок 8 вересня, нафта Brent зросла до – 66,69 долара за барель, WTI – 63,04 доларів за барель, Urals торгувалась на рівні – 59,02 долара за барель.

Цікаво! У 2024 році видобуток нафти в Україні дещо зріс. Він сягнув 1,418 мільйона тонн.