Украина имеет значительные запасы нефти. Больше всего так называемое "черное золото" сконцентрировано в 3 областях.

Где сейчас больше всего нефти в Украине?

По состоянию на конец 2020 года, Украина имела запасы нефти на уровне 85 миллионов тонн. А вот уже на 2021 год их количество снизилось до 78,5 миллиона тонн, сообщает 24 Канал со ссылкой на портал данных добывающей отрасли Украины.

Читайте также Ситуация только "улучшается": что на самом деле происходит в банковском секторе России

Какие основные нефтегазовые регионы Украины:

Восточный;

Западный;

Южный.

Наибольшая концентрация запасов в Восточном регионе, там сосредоточено:

85% запасов газа;

и 61% от всего объема украинской нефти.

Именно нефть сконцентрирована в таких областях:

Полтавская – примерно 15 миллионов тонн запасов.

Ивано-Франковская – ориентировочно 15 миллионов тонн;

Сумская – почти 14 миллионов тонн.

В 2020 году в Украине учитывалось 216 месторождений нефти, из которых большая часть является очень мелкими месторождениями,

– говорится в сообщении портала.

Несмотря на то, что в Сумской области меньше нефти, там наибольший объем добычи – 690 тысяч тонн. А вот в других регионах объемы несколько меньше:

в Ивано-Франковской области добыча достигает 370 тысяч тонн;

в Полтавской – 120 тысяч тонн.

Какая цена нефти сейчас?

В понедельник стоимость нефти выросла. Увеличение произошло вследствие целой совокупности факторов. В частности, благодаря вероятности введения санкций против России из-за атак на украинские города. Также на цену нефти повлияло решение ОПЕК+ об увеличении добычи с октября.

По состоянию на утро 8 сентября, нефть Brent выросла до – 66,69 доллара за баррель, WTI – 63,04 долларов за баррель, Urals торговалась на уровне – 59,02 доллара за баррель.

Интересно! В 2024 году добыча нефти в Украине несколько выросла. Она достигла 1,418 миллиона тонн.