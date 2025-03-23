Важлива країна Близького Сходу планує суттєво збільшити видобуток нафти

Ірак – це одна із потужних країн на ринку нафти, яка оголосила про нові плани щодо видобутку. Ба більше, країна уклала важливу угоду з потужною нафтовою компанією з Великої Британії.

Країна з Близького Сходу планує збільшити видобуток нафти

Ірак має на меті збільшити обсяги видобування нафти до понад 6 мільйонів барелів на добу до 2029 року. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Повідомляють, що Ірак прагне досягти своєї мети шляхом розвідки родовищ нафти і буріння по всій країні. Частиною цього плану також є угода з британською нафтовою компанією British Petroleum щодо реконструкції чотирьох нафтових і газових родовищ Кіркука. Додамо, що Кіркук – це місто на півночі Іраку. Сторони підписали угоду ще в лютому 2025 року.

До теми! На сьогодні Ірак видобуває близького 4 мільйонів барелів нафти на добу. При цьому Ірак є другою країною ОПЕК+ за обсягами видобування нафти.

Нагадаємо, що Ірак входить до першої десятки країн з найбільшими запасами нафти у світі. Країна з Близького Сходу посідає 5 сходинку в рейтингу. Ірак поступається запасами чорного золота Канаді, Ірану, Саудівській Аравії та Венесуелі.