Страна с Ближнего Востока планирует увеличить добычу нефти

Ирак имеет целью увеличить объемы добычи нефти до более 6 миллионов баррелей в сутки до 2029 года. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Сообщают, что Ирак стремится достичь своей цели путем разведки месторождений нефти и бурения по всей стране. Частью этого плана также является соглашение с британской нефтяной компанией British Petroleum по реконструкции четырех нефтяных и газовых месторождений Киркука. Добавим, что Киркук – это город на севере Ирака. Стороны подписали соглашение еще в феврале 2025 года.

К теме! На сегодня Ирак добывает около 4 миллионов баррелей нефти в сутки. При этом Ирак является второй страной ОПЕК+ по объемам добычи нефти.

Напомним, что Ирак входит в первую десятку стран с наибольшими запасами нефти в мире. Страна с Ближнего Востока занимает 5 место в рейтинге. Ирак уступает запасами черного золота Канаде, Ирану, Саудовской Аравии и Венесуэле.