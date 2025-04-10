У Саудівській Аравії зробили важливе "відкриття"

Саудівська Аравія має шанc посилити свої позиції на енергетичному ринку. Найбільша нафтова компанія країни відкрила нові численні родовища з критично важливими ресурсами.

У Саудівській Аравії виявили нові нафтові та газові родовища.

Нафтова компанія Saudi Aramco відкрила 14 нових родовищ у Саудівській Аравії. Йдеться про 14 родовищ з покладами нафти та газу. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Нові родовища викрили в двох регіонах країни. Наразі відомо, що на шістьох родовищах і двох резервуарах було виявлено арабську нафту різних сортів. Для розуміння, Саудівська Аравія, яка є найбільшим експортером нафти у світі, у лютому видобувала майже 9 мільйонів барелів нафти на добу.

Що відомо про Saudi Aramco Це найбільша нафтова компанія у світі за видобутком і запасами сировини. Це національна нафтова компанія Саудівської Аравії, акції якої також торгуються на фондовому ринку. Ба більше, Saudi Aramco входить до першої десятки найбільших країн світу з ринкокою капіталізацією на рівні 1,6 трильйона доларів, за даними Це найбільша нафтова компанія у світі за видобутком і запасами сировини. Це національна нафтова компанія Саудівської Аравії, акції якої також торгуються на фондовому ринку. Ба більше, Saudi Aramco входить до першої десятки найбільших країн світу з ринкокою капіталізацією на рівні 1,6 трильйона доларів, за даними Global Ranking

Нагадаємо, що Саудівська Аравія підвищила ціни на нафту для клієнтів з Європи та Азії напочатку лютого 2025 року. Наразі королівство формує новий план дій, оскільки ціни на нафту суттєво обвалилися в останні декілька днів через митну політику Дональда Трампа.