В Саудовской Аравии обнаружили новые нефтяные и газовые месторождения.

Нефтяная компания Saudi Aramco открыла 14 новых месторождений в Саудовской Аравии. Речь идет о 14 месторождениях с залежами нефти и газа. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Новые месторождения обнаружили в двух регионах страны. Известно, что на шести месторождениях и двух резервуарах было обнаружено арабскую нефть разных сортов. Для понимания, Саудовская Аравия, которая является крупнейшим экспортером нефти в мире, в феврале добыла почти 9 миллионов баррелейв нефти в сутки.

Что известно о Saudi Aramco Это крупнейшая нефтяная компания в мире по добыче и запасам сырья. Это национальная нефтяная компания Саудовской Аравии, акции которой также торгуются на фондовом рынке. Более того, Saudi Aramco входит в первую десятку крупнейших стран мира с рыночной капитализацией на уровне 1,6 триллиона долларов, по данным Это крупнейшая нефтяная компания в мире по добыче и запасам сырья. Это национальная нефтяная компания Саудовской Аравии, акции которой также торгуются на фондовом рынке. Более того, Saudi Aramco входит в первую десятку крупнейших стран мира с рыночной капитализацией на уровне 1,6 триллиона долларов, по данным Global Ranking

Напомним, что Саудовская Аравия повысила цены на нефть для клиентов из Европы и Азии в начале февраля 2025 года. Сейчас королевство формирует новый план действий, поскольку цены на нефть существенно обвалились в последние несколько дней из-за таможенной политики Дональда Трампа.