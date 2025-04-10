Світові ціни на нафту на сьогодні

Під час торгів у четвер, 10 квітня, нафта знову повернулася до знецінення. Ринок нафти реагує на рішення Трампа щодо тарифів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Йдеться про те, що президент США оголосив про збільшення мит на товари з Китаю. Це свідчить про ескалацію торгової війни з Китаєм. Нагадаємо, що це не вперше США запроваджують додаткові тарифи на імпорт з Китаю за останні дні. З іншого боку Трамп поставив на паузу на 90 днів тарифи для інших країн світу.

Скільки коштує нафта сьогодні

Ціна нафти Brent впала на 77 центів або на 1,18%. Сорт нафти торгується на рівні 64,71 долара за один барель. Нафта West Texas Intermediate просіла в ціні на 65 центів або на 1,04%. Вартість американської нафти становить 61,70 долара за барель.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: