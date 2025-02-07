Саудівська Аравія підняла ціни на нафту

Саудівська Аравія, яка є важливим учасником ринку нафти, наразі не реагує на заклики президента США Дональда Трампа про зниження цін на чорне золото. Ба більше, потужний експортер підвищив ціни на власну нафту. Про це інформує 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Саудівська Аравія підвищила ціни для клієнтів з Європи та Азії. Ціна основного сорту саудівської нафти – Arab Light – з березня буде коштувати на 2,4 долара за барель. Йдеться про ціну на нафту для Азії. Це найбільше зростання ціни на нафту з серпня 2022 року. Для розуміння, тоді еталонна марка нафта Brent торгувалася на рівні 100 доларів за барель.

Натомість для європейських компаній ціна нафти з Саудівської Аравії з поставкою в березні зросте на 3,2 долара за барель. Крім того, Саудівська Аравія змінила вартість сировини й для клієнтів з США. Для них нафта буде коштувати на 0,1 – 0,3 долара за барель більше.

Зверніть увагу! На момент створення цього матеріалу, сорт нафти Arab Light торгується на рівні 78,86 долара за барель, за даними OilPrice. Марка нафти демонструє позитивну динаміку на ринку, зафіксувавши незначне зростання. Тоді як нафти Brent та WTI на цю мить коштує 74,93 долара за барель та 71,20 долара за барель відповідно.