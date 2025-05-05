Саудівська Аравія готова до обвалу цін на нафту

Саудівська Аравія готова до ери низьких цін на нафту. Про це свідчать наміри королівства, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg. Крім того, принц Саудівської Аравії зробив цікаву заяву під час зустрічі, яка пройшла у відео форматі.

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На минулому тижні пройшла зустріч країн-членів ОПЕК+, де ухвалили рішення про збільшення обсягів постачання нафти. Нафтовий картель збільшить видобуток та пропозицію вдруге за кілька місяців. Рішення про збільшення пропозиції на ринку нафти під час стрімкого падіння цін свідчить, що Саудівська Аравія посилює свої плани щодо зміни стратегії.

Останні роки королівство зосереджувало свої зусилля на зменшення видобутку задля підтримки ринку нафти. Нагадаємо, що у 2020 році через кризу, яку спровокувала пандемія коронавірусу, ціни на нафту різко обвалилися. Проте тепер саудити готові знизити ціни на нафту, аби покарати членів нафтового картелю, які порушували квоти на видобуток. Нагадаємо, що квоти на видобуток перевищували Казахстан та Ірак.

До теми! Принц Саудівської Аравії заявив, що ОПЕК у минулому пройшла через складні періоди. Він наголосив, що єдність на сьогодні має важливе значення.

І видається, що країни-експортери нафти сьогодні проходять тест на єдність, оскільки рішення про збільшення видобутку може посилити кризу на ринку нафти. Для розуміння, у квітні ціни на нафту впали до мінімуму за 4 роки. Це може мати такі наслідки:

Посилення страхів щодо внутрішнього суперництва в ОПЕК+ ;

Зменшення державних бюджетів виробників нафти. Це може стосуватися й Саудівської Аравії.

Важливо! Ціни на нафту різко впали у понеділок, 5 травня, через рішення ОПЕК+. На ринку зростають занепокоєння щодо пропозиції.