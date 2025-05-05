Саудовская Аравия готова к обвалу цен на нефть

Саудовская Аравия готова к эре низких цен на нефть. Об этом свидетельствуют намерения королевства, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg. Кроме того, принц Саудовской Аравии сделал интересное заявление во время встречи, которая прошла в видео формате.

Обратите внимание Компания Shell может приобрести своего конкурента, – СМИ

На прошлой неделе прошла встреча стран-членов ОПЕК+, где приняли решение об увеличении объемов поставок нефти. Нефтяной картель увеличит добычу и предложение второй раз за несколько месяцев. Решение об увеличении предложения на рынке нефти во время стремительного падения цен свидетельствует, что Саудовская Аравия усиливает свои планы по изменению стратегии.

Последние годы королевство сосредотачивало свои усилия на уменьшение добычи для поддержки рынка нефти. Напомним, что в 2020 году из-за кризиса, которую спровоцировала пандемия коронавируса, цены на нефть резко обвалились. Однако теперь саудиты готовы снизить цены на нефть, чтобы наказать членов нефтяного картеля, которые нарушали квоты на добычу. Напомним, что квоты на добычу превышали Казахстан и Ирак.

К теме! Принц Саудовской Аравии заявил, что ОПЕК в прошлом прошла через сложные периоды. Он отметил, что единство сегодня имеет важное значение.

И кажется, что страны-экспортеры нефти сегодня проходят тест на единство, поскольку решение об увеличении добычи может усилить кризис на рынке нефти. Для понимания, в апреле цены на нефть упали до минимума за 4 года. Это может иметь следующие последствия:

Усиление страхов относительно внутреннего соперничества в ОПЕК+ ;

Уменьшение государственных бюджетов производителей нефти. Это может касаться и Саудовской Аравии.

Важно! Цены на нефть резко упали в понедельник, 5 мая, из-за решения ОПЕК+. На рынке растут беспокойство относительно предложения.