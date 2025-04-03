Казахстан встановив рекорд на ринку нафти

У березні 2025 року Казахстан встановив історичний рекорд за обсягами видобування нафти. Це означає, що країна знову перевищила квоту на видобуток від ОПЕК+, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Казахстан за період з 1 по 16 березня видобував 1,86 мільйона барелів нафти на день. Це приблизно на 400 тисяч барелів нафти на день більше за квоту від ОПЕК+, яка становить 1,468 мільйона барелів на день. Загалом у березні обсяги видобування нафти та газового конденсату досягли 8,95 мільйона тонн або 2,17 мільйона барелів на день.

Важливо! Без врахування газового конденсату, видобуток сирої нафти в країні зріс до 1,88 мільйона барелів на добу. Для порівняння, у лютому цей показник становив 1,83 мільйона барелів на добу.

Варто додати, що Казахстан за останні місяці неодноразово перевищував ліміт видобутку від ОПЕК+. Країна є одним із топових виробників нафти разом з Іраком та Росією. При цьому країна обіцяла скоротити видобуток під тиском Саудівської Аравії та Росії, які є лідерами ОПЕК+.

Що таке ОПЕК+ Це картель, створений нафтовидобувними країнами для стабілізації цін на нафту. Членами цієї організації є країни, чия економіка залежить від доходів з експорту нафти. Членами організації наразі є 12 країн: Алжир, Венесуела, Габон, Екваторіальна Гвінея, Ірак, Іран, Республіка Конго, Кувейт, Лівія, Нігерія, ОАЕ, Саудівська Аравія.



На тлі різкого падіння цін на нафту у 2016 році до ініціатив ОПЕК для контролю ситуації на ринку вирішили долучитися ще 10 країн – Росія, Казахстан, Мексика, Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Малайзія, Оман, Південний Судан та Судан. Це і стало ОПЕК+.

Водночас у Казахстані видобувають нафту топові компанії світу у цій галузі, як-от Exxon Mobil та Chevron. І переконати ці корпорації скоротити обсяги видобування на нафтових родовищах Казахстану складно. Зокрема, варто враховувати, що вони вклали мільярди доларів на свої проєкти в країні.

Нагадаємо, що потужні нафтові компанії знову планують збільшувати інвестиції у копалини. Зокрема, йдеться про нафту. Це пов'язано із тим, що проєкти із "зеленою" енергетикою не виправдали очікувань компаній. Важливим сигналом стала заява British Petroleum про те, що їхня спроба перейти на відновлювану енергетику провалилася.