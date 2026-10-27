Трамп планує здешевити видобуток нафти в США на мільярди доларів

Що змусило переглянути правила

У вівторок, 27 жовтня, під час передвиборчого мітингу в штаті Техас Дональд Трамп планує оголосити про пом'якшення федеральних вимог щодо скорочення викидів метану. Це відбувається в межах підтримки кандидата від Республіканської партії до Сенату, повідомив представник адміністрації на умовах анонімності для Bloomberg.

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До слова, Техас залишається лідером із видобутку нафти в США, і місцеві підприємці давно тиснули на Білий дім із вимогою послабити обмеження. Водночас нова пропозиція з'явилася на тлі спроб заспокоїти виборців, стурбованих зростанням цін на нафту й пальне через війну Росії проти України та конфлікт на Близькому Сході.

Ініціатива спрямована проти правил часів Джо Байдена, які зобов'язували компанії регулярно перевіряти свердловини й замінювати обладнання, схильне до витоків газу. Тепер із бізнесу мають зняти так зване "зайве навантаження", щоб зробити опалення будинків та експлуатацію автомобілів менш витратними для американців.

Які нюанси передбачили у Трампа

У межах змін Агентство з охорони навколишнього середовища (EPA) запропонує пільгові умови для малопродуктивних свердловин, які видобувають не більше 15 барелів нафтового еквівалента на добу. Це стало відповіддю на заклики дрібних незалежних компаній, які попереджали, що витрати на дотримання попередніх екологічних норм перевищують рентабельність експлуатації старих родовищ.

Цікаво! Наразі орієнтовно 79% з одного мільйона нафтогазових свердловин у США є малопродуктивними. Натомість активісти та колишні посадовці EPA застерігають, що такі об'єкти є суттєвим джерелом метану, а скасування вимог збільшить викиди парникового газу на тлі загострення кліматичних проблем.

Окрім того, уряд також припинить дію програми, яка дозволяла уповноваженим стороннім організаціям повідомляти про великі витоки. Агентство, яке вже призупиняло реалізацію ініціативи торік, планує обґрунтувати її скасування сумнівами в доцільності та юридичними застереженнями. Ба більше, пом'якшать правила щодо обмеження рутинного спалювання газу на нафтових свердловинах.

Запропоновані зміни буцімто дозволять заощадити близько 45 мільярдів доларів, а також забезпечать додатковий видобуток 210 мільйонів барелів "чорного золота" та 1,41 трильйона кубічних футів природного газу в період із 2027 по 2050 рік.

Нагадаємо, напередодні Трамп використав закон часів холодної війни, аби підтримати нафтову галузь США: влада зможе фінансувати стратегічно важливі проєкти, зокрема будівництво трубопроводів, сховищ і морських терміналів.