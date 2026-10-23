Трамп застосував закон часів Холодної війни для порятунку нафтової галузі

Як Трамп планує підтримати галузь

У четвер, 22 жовтня, господар Білого дому підписав президентський меморандум, яким визнав видобуток і перероблення нафти, а також пов'язану інфраструктуру критично важливими для оборони країни. Про це повідомляє агентство Reuters.

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Документ передбачає застосування положень Закону про оборонне виробництво 1950 року (Defense Production Act), завдяки чому американська влада зможе надавати фінансову підтримку відповідним проєктам, зокрема тим, що стосуються будівництва трубопроводів, облаштування сховищ і розвитку морських терміналів. Однак які саме об'єкти отримають таку допомогу, наразі достеменно не відомо.

Цікаво! Минулого тижня віцепрезидент Джей Ді Венс попереджав, що документ використають для розширення потужностей нафтопереробного заводу компанії Delek US Holdings у штаті Техас.

У Вашингтоні наголошують, що без таких заходів нібито не зможуть вчасно забезпечити необхідні енергетичні потужності. Серед основних перешкод для розвитку галузі чиновники називають:

обмежений доступ до фінансування та тривалі терміни реалізації проєктів;

складнощі з отриманням необхідних дозволів;

інфраструктурні обмеження й проблеми в ланцюгах постачання.

Зазначимо, що у 2025 році середньодобовий видобуток нафти в США досяг близько 13,6 мільйона барелів, що зробило країну найбільшим світовим виробником. Окрім того, торік Трамп уже підписав закон про виділення 1 мільярда доларів у межах Defense Production Act на критично важливі для нацбезпеки енергетичні проєкти.

Чому республіканці занепокоєні

Різке зростання вартості сирої нафти та дизелю почалося після того, як наприкінці лютого США та Ізраїль розпочали спільну операцію проти Ірану. Конфлікт обмежив світові постачання енергоносіїв, а українські удари по російських нафтопереробних заводах додатково поглибили дефіцит ресурсу на ринку.

Тепер же подорожчання пального створює ризики для Трампа напередодні проміжних виборів 3 листопада, де республіканці прагнуть зберегти контроль над обома палатами Конгресу. Згідно з новим опитуванням Reuters/Ipsos, чинну економічну політику американської адміністрації схвалюють лише 36% громадян.