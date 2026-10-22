Скільки коштує "чорне золото"

За даними Reuters, ситуація на ринку станом на четвер така:

ф'ючерси на еталонну марку Brent подорожчали на 3,35 долара, тобто на 3,08% – до 112,17 долара за барель ;

; тоді як ф'ючерси на американську WTI подорожчали на 2,68 долара, тобто на 2,76% – до 99,83 долара за барель.

Як зазначають аналітики ING, ціни на нафту залишаються високими після чергових атак на Саудівську Аравію: напередодні підтримувані Іраном єменські хусити завдали ударів по кількох об'єктах у королівстві. Унаслідок обстрілу цивільного аеропорту в Даммамі загинула щонайменше одна людина, ще восьмеро зазнали поранень. Натомість влучання безпілотника на території саудівського нафтового родовища забрало життя двох людей.

Окрім того, напруженість зростає і в інших частинах регіону, зокрема раніше іранські ЗМІ повідомляли про вибухи на півдні країни, походження яких залишилося невідомим. Уже 22 жовтня військово-морські сили КВІР заявили про одночасне ураження чотирьох танкерів, які нібито здійснювали незаконне перевезення нафти в північній частині Перської затоки. Ще три судна могли підірватися на мінах на захід від Ормузької протоки.

Тамаш Варга Аналітик PVM Oil Зусилля щодо зниження напруженості поки не викликають довіри… Повідомлення про те, що експорт нафти з Близького Сходу перевищив довоєнні обсяги, нівелюються атаками на судна в Ормузькій протоці та ударами хуситів по Саудівській Аравії, зокрема її нафтовій інфраструктурі.

Водночас іранські військові попередили США, що подальші провокації можуть призвести до масштабнішої відповіді, зокрема проти американських військових баз у регіоні.

Важливо! На тлі загострення Держдеп США готується евакуювати членів сімей співробітників низки американських диппредставництв у регіоні, повідомили для ЗМІ посадовці.

До слова, додаткове занепокоєння на ринку викликає скорочення нафтових запасів у США на тлі перебоїв із постачаннями. За даними Управління енергетичної інформації, минулого тижня вони зменшилися на 3,06 мільйона барелів (до 412,5 мільйона), хоча опитані аналітики прогнозували падіння лише на 820 тисяч барелів.