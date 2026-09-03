Видобуток нафти в Росії зменшиться

Офіційно країна-агресорка пояснює погіршення показників тимчасовими чинниками. Однак проєкт урядового прогнозу, з яким напередодні ознайомилися в Reuters, свідчить про суттєвіше погіршення перспектив однієї з ключових галузей.

Зауважте! Згідно з документом, оцінки видобутку на 2026 – 2029 роки знизили на 16 – 20 мільйонів тонн порівняно з травневими розрахунками. Зокрема, цьогоріч показник може впасти до 494,2 мільйона тонн – найнижчого рівня з 2009 року.

Щоправда, російський віцепрем'єр Олександр Новак у кулуарах економічного форуму у Владивостоці назвав нинішнє скорочення лише "частковим" і тимчасовим. Причиною нібито стала обмежена робота НПЗ через позапланове технічне обслуговування, однак після його завершення видобуток знову мав би зрости.

Нагадаємо, російські заводи продовжують втрачати потужності через українські атаки. Наприклад, у серпні обробку сировини повністю зупинив Киришський НПЗ у Ленінградській області.

Як оцінюють ситуацію з ОПЕК+

На тлі проблем із постачанням через Ормузьку протоку Новак також спробував применшити труднощі ОПЕК+, обмежившись скромним формулюванням про "локальний виклик".

Водночас, за підрахунками медіа, у липні на країни альянсу припадало близько 40% світового видобутку нафти, тоді як ще до ескалації на Близькому Сході показник перевищував 48%.

Роль ОПЕК залишається значною, оскільки країни-члени мають дуже великі обсяги видобутку та забезпечують суттєву частку світового експорту. Тому організація, безумовно, й надалі матиме значний вплив на глобальні ринки,

– додав росіянин.

До слова, Росія втрачає позиції навіть у Південній Америці, де завдяки новій угоді Дональда Трампа частина венесуельських родовищ перейде під контроль американської сторони.