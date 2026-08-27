Що послабило позиції ОПЕК+
Бойові дії фактично перекрили один із ключових маршрутів експорту близькосхідної нафти та пошкодили енергетичну інфраструктуру одразу кількох країн ОПЕК, пише Reuters.
Унаслідок цього частка альянсу на світовому ринку скоротилася, а разом із нею – і вплив на ціни: тепер навіть його заяви та рішення щодо нафтової політики майже не позначаються на котируваннях.
За підрахунками на основі даних Міжнародного енергетичного агентства, у липні на Організацію країн – експортерів нафти та її союзників, зокрема Росію, припадало близько 40% світового видобутку. Цікаво, що до військової ескалації на Близькому Сході наприкінці лютого цей показник перевищував 48%.
Зауважте! Близько половини такого падіння, 4 – 5 відсоткових пунктів, пояснюють виходом ОАЕ з картелю у травні.24 Канал – у WhatsApp Підпишіться, щоб не загубити і читати перевірені новини
Війна також суттєво обмежила можливості організації швидко збільшувати або скорочувати пропозицію нафти. Причиною стала фактична блокада Ормузької протоки – ключового експортного маршруту для найбільшого виробника в ОПЕК Саудівської Аравії, а також Іраку, Кувейту та інших членів.
Від березня основні країни ОПЕК+ шість разів оголошували про збільшення видобутку. Однак через блокаду Ормузької протоки ці рішення здебільшого залишилися на папері й майже не вплинули на ціни. Винятком став липень, коли коротке перемир'я між США та Іраном дало надію на відновлення судноплавства.
На цьому тлі дедалі більшу роль у балансуванні світового нафтового ринку перебирає на себе Китай – функцію, яка раніше майже винятково асоціювалася з ОПЕК+. Саме різке падіння закупівель цієї азійської країни стало одним із головних чинників, що впливали на котирування цього року.
Скільки коштує нафта 27 серпня
- Уранці четверга ф'ючерси на еталонну Brent подешевшали на 1,07 долара, тобто 1,2% – до 86,77 долара за барель;
- натомість ф'ючерси на американську WTI подешевшали на 1,13 долара, тобто 1,4% – до 81,10 долара за барель.