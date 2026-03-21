Почему Ирак останавливает нефтедобычу?

Соответствующее решение приняли из-за нарушения судоходства в Ормузском проливе, что привело к остановке большей части экспорта нефти из страны. Детали для Reuters рассказали знакомые с вопросом представители энергетического сектора.

Издание также ознакомилось с документами иракского нефтяного министерства от 17 марта. Большинство экспорта страны проходит именно через Ормузский пролив, где судоходство значительно осложнилось из-за беспрецедентной военной активности.

В то же время мощности хранилищ уже достигли предела своих возможностей, а международные партнеры не смогли отправить танкеры.

Партнеры не смогли предоставить танкеры для отгрузки нефти, что помешало экспорту, несмотря на то, что нефтяная госкомпания SOMO была готова к отгрузке партий,

– заявили в ведомстве Ирака.

Ввиду обстоятельств, министерство распорядилось полностью приостановить добычу на пострадавших концессионных участках. Интересно, что условия контракта не предусматривают никаких компенсаций.

Объемы сокращения будут пересматривать в зависимости от того, как будет развиваться ситуация в регионе. Кроме того, компании пригласили на срочные переговоры о производственных процессах, расходы и кадровые вопросы в условиях форс-мажора.

Важно! Снижение объемов добычи и экспорта может ухудшить и без того нестабильное финансовое положение Ирака, который полагается на продажу нефти для финансирования почти всех госрасходов и получения более 90% своих доходов.

К слову, глава Международного энергетического агентства Фатих Бирол эксклюзивно для Financial Times рассказал, что даже если конфликт завершится, а Ормузский пролив снова откроют, быстро восстановить добычу на Ближнем Востоке не удастся. Часть объектов повредили или остановили, поэтому одни из них заработают не ранее чем через полгода, а другие – еще позже.

