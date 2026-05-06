Такого не було з 1990 року – як війна на Близькому Сході обвалила видобуток нафти

Військова ескалація на Близькому Сході продовжує впливати на нафтовий ринок та експорт із Перської затоки. Тож уже у квітні видобуток ОПЕК упав до найнижчого рівня за останні 36 років.

Що відомо про скорочення видобутку?

Про це свідчить опитування Bloomberg. Зокрема, глобальний збій призвів до зростання цін на авіаційне паливо, дизель і бензин, що загрожує новою хвилею інфляції та глобальною рецесією.

Раніше в березні видобуток ОПЕК скоротився на 8,6 мільйона барелів на добу, що стало найбільшим падінням за останні десятиліття після того, як конфлікт уперше перекрив Ормузьку протоку.

У квітні ситуація не покращилася – показник скоротився іще на 420 тисяч барелів – до 20,55 мільйона барелів на добу. Це найнижчий рівень із 1990 року, зокрема через значні втрати двох країн.

По-перше, найбільших збитків минулого місяця зазнав Кувейт . Його видобуток скоротився до 800 тисяч барелів на добу (це менше третини від рівня до ескалації). Водночас, за даними ЗМІ, експорт держави становить усього 22 тисячі барелів на добу.

По-друге, Іран, який на початку конфлікту певний час зберігав експорт нафти, обмежуючи використання Ормузької протоки для інших країн. Однак тепер постачання країни опинилися під тиском через американську блокаду, а видобуток впав до 3,05 мільйона барелів на добу.

Як додатково "постраждала" ОПЕК?

Нагадаємо, Організація країн – експортерів нафти це нафтовий картель, створений для контролю цін. Серед його членів – Алжир, Венесуела, Габон, Екваторіальна Гвінея, Ірак та Іран, Республіка Конго, Кувейт, Лівія, Нігерія, Саудівська Аравія (лідер).

Щоправда, минулого тижня Об'єднані Арабські Емірати шокували світ рішенням про вихід із об'єднання з 1 травня. Це відбулося на тлі багаторічних суперечок із саудами щодо обмежень видобутку.

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу економіст Олег Пендзин пояснив, що такий крок Абу-Дабі допоможе країні максимально збільшити обсяги видобутку нафти. Однак у такому разі сенс перебування решти країн в ОПЕК втрачається, а от Дональд Трамп може отримати вигоду.

Цікаво! США вже стали найбільшим у світі експортером сирої нафти, велику її частину постачають до Азії.

