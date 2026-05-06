Що відомо про скорочення видобутку?

Про це свідчить опитування Bloomberg. Зокрема, глобальний збій призвів до зростання цін на авіаційне паливо, дизель і бензин, що загрожує новою хвилею інфляції та глобальною рецесією.

Раніше в березні видобуток ОПЕК скоротився на 8,6 мільйона барелів на добу, що стало найбільшим падінням за останні десятиліття після того, як конфлікт уперше перекрив Ормузьку протоку.

У квітні ситуація не покращилася – показник скоротився іще на 420 тисяч барелів – до 20,55 мільйона барелів на добу. Це найнижчий рівень із 1990 року, зокрема через значні втрати двох країн.

По-перше, найбільших збитків минулого місяця зазнав Кувейт . Його видобуток скоротився до 800 тисяч барелів на добу (це менше третини від рівня до ескалації). Водночас, за даними ЗМІ, експорт держави становить усього 22 тисячі барелів на добу.

Po-друге, Іран, який на початку конфлікту певний час зберігав експорт нафти, обмежуючи використання Ормузької протоки для інших країн. Однак тепер постачання країни опинилися під тиском через американську блокаду, а видобуток впав до 3,05 мільйона барелів на добу.

Як додатково "постраждала" ОПЕК?

Нагадаємо, Організація країн – експортерів нафти це нафтовий картель, створений для контролю цін. Серед його членів – Алжир, Венесуела, Габон, Екваторіальна Гвінея, Ірак та Іран, Республіка Конго, Кувейт, Лівія, Нігерія, Саудівська Аравія (лідер).

Щоправда, минулого тижня Об'єднані Арабські Емірати шокували світ рішенням про вихід із об'єднання з 1 травня. Це відбулося на тлі багаторічних суперечок із саудами щодо обмежень видобутку.

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу економіст Олег Пендзин пояснив, що такий крок Абу-Дабі допоможе країні максимально збільшити обсяги видобутку нафти. Однак у такому разі сенс перебування решти країн в ОПЕК втрачається, а от Дональд Трамп може отримати вигоду.

Цікаво! США вже стали найбільшим у світі експортером сирої нафти, велику її частину постачають до Азії.

