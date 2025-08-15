Нігерійська Heirs Energies має намір до 2030 року подвоїти обсяги нафтовидобутку і розширити діяльність на нові африканські ринки. Компанія робить ставку на буріння і модернізацію, а також на придбання зрілих родовищ у міжнародних корпорацій.

Як Нігерія планує подвоїти видобуток нафти?

За його словами генерального директора нігерійської нафтовидобувної компанії Heirs Energies Оси Ігієхона, на ліцензійній ділянці Oil Mining Lease 17, що належить компанії, видобуток збільшено з приблизно 27 тисяч до 55 тисяч барелів нафти на добу, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Протягом найближчих п'яти років компанія розраховує майже вдвічі збільшити видобуток нафти шляхом проведення додаткових бурових робіт і модернізації інфраструктури.

Паралельно ми розглядаємо нові можливості як в Нігерії, так і в інших країнах Африки. Як правило, ми входимо в проєкти з уже зрілими активами, а потім розвиваємо видобуток. Зрештою масштаб такого розширення буде залежати від доступних можливостей,

– зазначив Ігіехон.

Такі плани відображають тенденцію зростання невеликих незалежних нафтових компаній в Нігерії, яка все активніше спирається на місцевих виробників на тлі відходу великих міжнародних корпорацій з ряду родовищ.

Сконцентрувавшись на активах, придбаних в країні, ці компанії також використовують свій досвід для виходу на ринки інших країн Африки та за її межі.