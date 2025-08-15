Нигерийская Heirs Energies намерена к 2030 году удвоить объемы нефтедобычи и расширить деятельность на новые африканские рынки. Компания делает ставку на бурение и модернизацию, а также на приобретение зрелых месторождений у международных корпораций.

Как Нигерия планирует удвоить добычу нефти?

По его словам генерального директора нигерийской нефтедобывающей компании Heirs Energies Осы Игиехона, на лицензионном участке Oil Mining Lease 17, принадлежащей компании, добыча увеличена с примерно 27 тысяч до 55 тысяч баррелей нефти в сутки, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

В течение ближайших пяти лет компания рассчитывает почти вдвое увеличить добычу нефти путем проведения дополнительных буровых работ и модернизации инфраструктуры.

Параллельно мы рассматриваем новые возможности как в Нигерии, так и в других странах Африки. Как правило, мы входим в проекты с уже зрелыми активами, а затем развиваем добычу. В конце концов масштаб такого расширения будет зависеть от доступных возможностей,

– отметил Игиехон.

Такие планы отражают тенденцию роста небольших независимых нефтяных компаний в Нигерии, которая все активнее опирается на местных производителей на фоне ухода крупных международных корпораций из ряда месторождений.

Сконцентрировавшись на активах, приобретенных в стране, эти компании также используют свой опыт для выхода на рынки других стран Африки и за ее пределы.