Як Нігерія планує подвоїти видобуток нафти?

За його словами генерального директора нігерійської нафтовидобувної компанії Heirs Energies Оси Ігієхона, на ліцензійній ділянці Oil Mining Lease 17, що належить компанії, видобуток збільшено з приблизно 27 тисяч до 55 тисяч барелів нафти на добу, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Протягом найближчих п'яти років компанія розраховує майже вдвічі збільшити видобуток нафти шляхом проведення додаткових бурових робіт і модернізації інфраструктури.

Паралельно ми розглядаємо нові можливості як в Нігерії, так і в інших країнах Африки. Як правило, ми входимо в проєкти з уже зрілими активами, а потім розвиваємо видобуток. Зрештою масштаб такого розширення буде залежати від доступних можливостей,

– зазначив Ігіехон.

Такі плани відображають тенденцію зростання невеликих незалежних нафтових компаній в Нігерії, яка все активніше спирається на місцевих виробників на тлі відходу великих міжнародних корпорацій з ряду родовищ.

Сконцентрувавшись на активах, придбаних в країні, ці компанії також використовують свій досвід для виходу на ринки інших країн Африки та за її межі.